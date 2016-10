Klasse!

Complimenten van lezers voor bedrijven.

Molenaar en Leek

De familie Hokke uit Den Helder wil heel graag via deze rubriek verhuisbedrijf Molenaar en Leek uit Den Helder complimenteren met hun zeer klantvriendelijke aanpak. De verhuizers hadden onlangs vakkundig op een dag hun woonkamer ontruimd en alle meubels weer teruggezet nadat nieuwe vloerbedekking was gelegd. ,,Vette pluim voor deze mannen.”

Futurumshop

Cees Floor uit Voorhout meldt een sympathieke ervaring met Futurumshop. Zeven jaar terug kocht hij daar een Spinder fietsendrager. Daarvan was het veiligheidsslotje gebroken en daarom onbruikbaar. Hij mailde Futurumshop voor een oplossing en stuurde het gebroken slot op. Niet veel later bracht de post een gloednieuw slotje. Kosteloos. ,,Hulde.”

Bouwservice Dol

Bouwservice Dol in Spanbroek krijgt alle lof van Ellen Schmidt uit Wervershoof. Haar garagedeur met afstandsbediening ging niet meer open. Lastig, zeker omdat het midden in de bouwvak was. Maar desondanks stond Ed Dol een half uur na haar telefoontje om negen uur ’s morgens al op haar stoep om het op te lossen. ,,Dat was een goed begin van de dag.”

De Slaapmaker

Van mevrouw D. Willing uit Blaricum krijgt De Slaapmaker in Huizen een publieke schouderklop. Veertien jaar geleden kocht zij er een bed en nu was de afstandsbediening voor hoofd en benen stuk. De Slaapmaker kwam met twee man langs, namen de afstandsbediening mee en brachten hem gerepareerd en wel weer terug. ,,Dit alles was service, bijzonder.”

Hesdo

Een dikke duim voor Hesdo in Den Bosch, dat is wat Piet Bos uit Hoofddorp instuurt. Anderhalf jaar geleden had hij bij de Gamma een Elro weerstation gekocht en nu was dat stuk gegaan. Na een mailtje hierover van meneer Bos heeft Hesdo het weerstation kosteloos vervangen ofschoon hij geen aankoopbewijs meer had, alleen een rekeningafschrift. Zeker aardig.

Uw compliment?

Heeft u ook een compliment? Mail ons dat via ombudsman@hollandmediacombinatie.nl en vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.