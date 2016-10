Prachtig gebaar van Otolift

Foto: Pauline Kubin Bente Kubin.

Een uitzonderlijk sympathieke actie van Otolift uit Bergambacht verdient het om flink in het zonnetje gezet te worden, vindt Pauline Kubin uit Heerhugowaard.

Haar dochter Bente van 21 heeft ME en is door die ziekte bijna volledig bed- en rolstoelgebonden. Thuis de trap op- en aflopen kan ze niet meer. Vandaar dat haar ouders in mei bij de gemeente Heerhugowaard een traplift hebben aangevraagd.

Er gaan maanden overheen waarin ogenschijnlijk niks gebeurt en Bente noodgedwongen vrijwel de hele zomer in haar slaapkamer moet...