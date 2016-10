Pas op voor Microsoftbellers

De Fraudehelpdesk signaleert dat criminelen die beweren namens Microsoft te bellen steeds brutaler worden. Ze deinzen niet voor afpersing terug.

Veel huishoudens hebben er eens of tot vervelens toe mee te maken: Engelstalige Microsoftbellers die je willen helpen met een op afstand gesignaleerd computerprobleem. Meteen ophangen is het beste. Wie zich laat overhalen een programma’tje te installeren, merkt soms dat daarmee de computer gegijzeld wordt en dat je afgeperst wordt om te betalen om de blokkade ongedaan te maken. De Fraudehelpdesk weet niet of mensen ook betaald hebben en de computer daarna in orde is. Zie ook: goo.gl/DGa8Ky.