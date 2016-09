Nieuw: Moneyfit.nl geldtips voor jongeren

Tijdens de Voor de Jeugd dag in de Westergasfabriek in Amsterdam, lanceert SchuldHulpMaatje maandag 3 oktober het online portal www.moneyfit.nl.

Door Ed Brouwer - 29-9-2016, 13:56 (Update 29-9-2016, 13:56)

Op Moneyfit vind je tips en ervaringen van andere jongeren hoe zij omgaan met hun geld. En jongeren vinden er hun weg naar voor hen beschikbare relevante informatie over geld verdienen, studeren, wonen, werken en geld besparen. Ook is het mogelijk om via whatsApp of e-mail hulp te vragen van een gespecialiseerd jongerenmaatje.

Moneyfit maakt deel uit van het nieuwe jongerenprogramma van SchuldHulpMaatje. Voor ‘SchuldHulpMaatje-Jong’ leidt SchuldHulpMaatje maatjes op, die jongeren tussen 16 en 26 jaar willen helpen om schulden te voorkomen of anders zo snel mogelijk en voorgoed op te lossen.

De jongerenmaatjes hebben inzicht in de leef- en denkwereld van jongeren en hoe je hen daarin kunt bereiken. Maar ook wat zij nodig hebben en waar regelgeving voor jongeren afwijkt van die voor volwassenen. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een gezonde financiële levensstijl.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die zich ervoor inzet om mensen met (dreigende) schulden te helpen. De maatjes vervangen niet de professionele schuldhulpverlening, maar bieden een welkome aanvulling. Dankzij de begeleiding van de maatjes weten veel hulpvragers hun schulden structureel op te lossen.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken en bureaus voor schuldhulpverlening. Doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen en mensen te helpen met financiële zelfredzaamheid

Meer informatie:

www.schuldhulpmaatje.nl

www.moneyfit.nl