Overblijfbon valt slecht

Gewoon een leuk envelopje met geld geven, dat voorkomt gedoe over verzilveren van bonnen.

Gerrit van Hooff rekent zijn lunch van 18 euro af met een cadeaubon van 25 euro. Het verschil krijgt hij niet terug.

Door Ed Brouwer - 10-9-2016, 12:04 (Update 10-9-2016, 12:04)

,,Het broodje was heerlijk, het gevoel niet”, concludeert Van Hooff na zijn bezoek aan eetcafé Meesters & Juffen in Heemskerk. Bij het verzilveren van de ’overblijfbon’ krijgt hij als advies om voor de overige zeven euro nog even met een drankje te gaan zitten. Daar heeft hij geen tijd voor. Pech dan.

Volgens Consuwijzer hoeven bedrijven de waarde van een cadeaubon...