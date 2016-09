Tweede kans cadeaubon

Bedrijven kunnen leuk verdienen aan cadeaubonnen die nooit worden gebruikt. Maar nu is er Wissel.nl die ze een tweede kans geeft.

Door Ed Brouwer - 5-9-2016, 11:35 (Update 5-9-2016, 11:35)

Wissel.nl is een nu al behoorlijke succesvolle start-up die cadeaubonnen, tegoedbonnen en dinercheques die toch maar in de la liggen opkoopt en via de website met leuke korting aanbiedt.

,,We zijn een recalcitrant partijtje dat knaagt aan het verdienmodel van uitgevers van cadeaubonnen”, zegt mede-oprichter Martijn Terbruggen. ,,Cadeaubonuitgevers die deels leven van non-redemptie (het niet-inwisselen van tegoeden) zijn niet blij, ook al omdat ze liever niet zien dat hun merk met 10 tot 30 procent korting tweedehands wordt aangeboden.” Hij kan het weten, want komt zelf uit die markt waar jaarlijks zo’n 84 miljoen bonnen worden uitgegeven - goed voor 1,7 miljard euro.

Mensen die een ongebruikte cadeaukaart, tegoedbon of dinercheque hebben, kunnen deze aan Wissel.nl aanbieden.

Afhankelijk van de aantrekkelijkheid en looptijd (minimaal nog een half jaar) wordt tussen de 55 en 85 procent van de waarde vergoed. Dat kunnen papieren bonnen zijn, maar ook cards en zelfs digitaal tegoed. Verzilveren gaat meestal via de post of digitaal, maar ook kunnen mensen op afspraak bonnen op het kantoor in Houten inleveren. Het geld wordt dan direct op hun rekening gestort. Wissel.nl is bezig steunpunten op te zetten waar dat ook kan, zoals in Velsen.

Via de website worden de cadeaubonnen vervolgens aangeboden, waarbij de prijs zal zakken naarmate de verloopdatum in zicht komt. Maar het gros van de bonnen is onbeperkt houdbaar, zegt Terbruggen. Volgens hem zijn er prijskopers die drie keer per dag zijn website bezoeken op zoek naar koopjes. Het model werkt, want slechts in een handvol gevallen blijven bonnen onverkocht. Voor zichzelf rekent Wissel.nl een marge van vijf tot tien procent.

Heeft u nog bonnen?

We zijn benieuwd of u nog geldige cadeaucheques en tegoedbonnen in de la heeft liggen en voor hoeveel geld. Mail ons: ombudsman@hollandmediacombinatie.nl.