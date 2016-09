Complimenten van lezers

In deze wekelijkse rubriek complimenten van lezers voor bedrijven die een goede service verlenen.

Velko Banden

Rien Koole uit Oudkarspel mailt een compliment voor Velko Banden in Noord-Scharwoude. Hij had daar twee vierseizoenenbanden laten monteren en twee bij een bedrijf in Amsterdam. Het reed niet lekker, de auto bleef trillen. De Amsterdammers konden het niet oplossen, maar Velko slaagde er wel in de auto te temmen, zonder kosten zelfs. Koole blij!

Biketotaal van Hulst

De medewerkers van Biketotaal van Hulst in Leiden krijgen een schouderklop van Rob Versteegen uit Zoeterwoude. ,,Zij hebben er voor gezorgd dat van mijn elektrische fiets het motorblok en de accu gratis werden vervangen terwijl de garantietermijn al was verstreken. Ze ontdekten een scheur in het motorblok en ik had er niet lang meer op kunnen rijden.”

HGV Hilversum

Linda Doornekamp uit Hilversum liet twee jaar geleden door HGV in Hilversum vloerbedekking op hun bovenverdieping en trap leggen. Nu liet de de bekleding van de onderste traptreden los. Op een woensdag vroeg ze of HGV er eens naar kon kijken. Op vrijdagmiddag was alles weer vastgezet en waren de overige traptreden nagekeken. Dat alles kosteloos!

Haarlemmermeer

Haarlemmer Frans van Bilderbeek vindt dat ook wel eens gemeld mag worden dat ’handhaving’ van de gemeente Haarlemmermeer goed reageerde op zijn bezwaar tegen een parkeerbon. Hij had in Hoofddorp netjes via de app betaald dus snapte hij het niet. De handhaver mailde de volgende dag dat er een technische storing was geweest. De parkeerbon was geseponeerd.

Van Mossel

De heer J. Winkelhuis uit Leiderdorp is 87 jaar en maakt gebruik van een gehoortoestel van Van Mossel in zijn dorp. ,,In een week tijd kreeg ik diverse problemen met mijn apparatuur. Hij verving batterijen, zorgde er voor dat het apparaat geen pijn meer deed en zo waren er nog een paar zaken. Ik werd steeds goed geholpen, zonder wachttijd en helemaal gratis.”