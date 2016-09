WOZ-bezwaar zelf doen of met hulp?

Illustratie: Maarten Wolterink

Ze bestaan al enkele jaren. Bedrijven die zich richten op het bezwaar maken tegen de hoogte van de taxatie van de woning, de WOZ, die maatgevend is voor de onroerendzaakbelasting. Vooral aan het begin van het nieuwe jaar roeren zij de trom, omdat gemeenten dan de nieuwe aanslagen versturen.

Door Durk Geertsma - 5-9-2016, 10:10 (Update 5-9-2016, 10:10)

De bedrijven werken altijd op basis van ‘no cure no pay’. Hoe kan dat, als het de klant niks kost? En is het verstandig om met een buitenstaander in zee te gaan? Of...