Complimenten van lezers

De wekelijkse complimenten van lezers aan bedrijven die een stapje harder lopen.

Paul Windt

Ans Jansen uit Bennebroek geeft graag de firma Paul Windt uit Lisse een hele dikke duim voor hun service. Zeven jaar gelden had zij daar hun vitrage met vouwgordijnen gekocht. Nu liet het dubbelzijdige tape los. Het gordijn werd opgehaald en bij de fabriek is er een nieuw systeem (met rits nu) aan gemaakt. De kosten? Helemaal niets. „Super service. Top.”

BCC Haarlem

BCC Haarlem krijgt een compliment van Henk Kerssens uit Hoofddorp. Het scherm van zijn Samsung tablet ging vijf maanden na de twee jaar garantie op zwart. BCC stuurde hem op naar Samsung die reparatie begrootte op 240,37 euro. Zijn teleurstelling daarover was voor BCC reden extra hun best te doen. De reparatie was toen gratis en in een week klaar.

Van der Louw

Patricia Houwer uit Eemnes zet Van der Louw schoenen in Baarn in het zonnetje. Ze had er zonder goed passen schoenen gekocht. Maanden later loopt ze er voor het eerst op en... au! Veel te klein. Ondanks dat het zo veel later is en er een half uur op de schoenen was gelopen, mocht zij zonder bijbetalen andere schoenen uitzoeken. „Als dat geen service is?!”

Fruity King

Van de plastic fles van twee liter ’rood fruit’ van Fruity King was de tht-datum 21 juni, maar al op 5 juni stond de fles bol en lag er een rood plasje onder. Eigenaar Nico Mulder uit Ursem kreeg eerst geen reactie op mailtjes aan Fruity King, maar dat bleek achteraf te liggen aan de vakantietijd. Hij kreeg uitleg plus een VVV-waardebon van 7,50 euro voor het ongemak.

Schilder Groen

Bij schilderwerkzaamheden aan de kozijnen stuitte Arie Loos uit ’t Veld op een verrotte glaslat. Die was 25 jaar geleden geplaatst door schildersbedrijf Groen uit ’t Veld. Loos er naartoe om te kijken of zo’n zelfde lat er nog was. Ja! „Op de opmerking dat zij 25 jaar geleden het glas hadden geplaatst, werd direct gereageerd met ’Dan is dit garantie’. Toch grote klasse?!”