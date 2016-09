Patrick Van Mil directeur Stedelijk Museum Alkmaar

Foto Erna Faust Patrick van Mil bij ’De kaadragers’ van Charley Toorop.

Kunsthistoricus Patrick van Mil (1958) wordt per 1 december de nieuwe directeur van Stedelijk Museum Alkmaar.

Door Hans Visser - 15-9-2016, 16:35 (Update 15-9-2016, 16:35)

Hij volgt Lidewij de Koekkoek op die per 1 oktober het Rembrandthuis gaat leiden. Van Mil vindt dat het Alkmaarse museum met zijn topstukken uit de zestiende- en zeventiende en de sterke verzameling Bergense School kan uitgroeien tot een instelling van nationale betekenis, aantrekkelijk voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Hij is sinds 2013 directeur van Museum Prinsenhof te Delft. Eerder was hij zakelijk directeur van Stedelijk...