Thema van de week: rugklachten en het bed

Waarom heb ik soms pijn aan de ene kant van mijn rug en niet aan mijn andere kant? Hoe komt dat en wat kan ik eraan doen?Tijdens het slapen ontstaat de voorkeur om met het gezicht naar de zijkant van het bed te liggen. Dit komt omdat de adem van uw partner minder zuurstof bevat, maar ook omdat onze rug minder goed tegen kou kan dan de buik. De zijkanten van het bed zijn kouder dan het midden.Wanneer de ondersteuning van bed minder begint te worden, gaat het bekken steeds meer kantelen naar de nek. Dit zou de pijn in de rug kunnen verklaren en ook waarom het steeds aan dezelfde kant zit.Wanneer u aan de andere kant in bed gaat liggen, gaat u automatisch meer op uw andere zijde liggen en dat kan zomaar het probleem veranderen. Het kost u wel een paar dagen doorzetten, want het is onwennig.Dat wil niet zeggen dat u aan de andere kant wel een goede ondersteuning heeft en het is mogelijk dat dan aan deze kant van de rug het probleem terug komt.

Door Redactie - 3-2-2017, 18:00 (Update 3-2-2017, 18:00)





Probeer de andere kant van het bed eens bij rugpijn

1. Moet je met onderrugklachten nu een stevig of een zacht matras nemen?

Met onderrugklachten is het heel belangrijk een bed te hebben wat u een juiste slaaphouding geeft. Daarbij is niet alleen het juiste matras belangrijk, maar zeker ook de juiste bodem. Deze moeten op elkaar zijn afgestemd. Elkaar versterken. In het algemeen kan gesteld worden dat schuimmatrassen, zoals latex en koudschuim, prima werken met een lattenbodem die de lighouding daarbij bepaalt. De verschillende zones in de bodem moeten ervoor zorgen dat uw bekkenrand de juiste ondersteuning ervaart. Dan kan de rug zich goed herstellen. Dit lukt vaak beter met een stevig matras dan met een zacht matras.

2. Elke morgen sta ik op met pijn in de onderrug. Na diverse strekoefeningen is de pijn deels verdwenen. Vaak straalt de pijn uit over de hele rug. Een injectie, fysiotherapie en dergelijke geeft amper verbetering. Wat kan ik doen?

Wanneer u een foto van uw rug en benen kan maken in een ontspannen situatie, genomen met uw gezicht naar de zijkant van het bed en deze stuurt naar info@borstbedden.nl, dan kunnen wij uw lighouding analyseren. Uit deze foto kunnen wij opmaken of uw lichaam de juiste ondersteuning ervaart om ’s morgens fit wakker te worden.

3. Waarom heb ik soms pijn aan de ene kant van mijn rug en niet aan mijn andere kant? Hoe komt dat en wat kan ik eraan doen?

Tijdens het slapen ontstaat de voorkeur om met het gezicht naar de zijkant van het bed te liggen. Dit komt omdat de adem van uw partner minder zuurstof bevat, maar ook omdat onze rug minder goed tegen kou kan dan de buik. De zijkanten van het bed zijn kouder dan het midden.

Wanneer de ondersteuning van bed minder begint te worden, gaat het bekken steeds meer kantelen naar de nek. Dit zou de pijn in de rug kunnen verklaren en ook waarom het steeds aan dezelfde kant zit.

Wanneer u aan de andere kant in bed gaat liggen, gaat u automatisch meer op uw andere zijde liggen en dat kan zomaar het probleem veranderen. Het kost u wel een paar dagen doorzetten, want het is onwennig.

Dat wil niet zeggen dat u aan de andere kant wel een goede ondersteuning heeft en het is mogelijk dat dan aan deze kant van de rug het probleem terug komt.