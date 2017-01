Eerste patiënten inmiddels verhuisd naar nieuw ZMC

ZAANDAM - De verhuizing van patiënten naar het nieuwe gebouw van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam is vanochtend om 7 uur van start gegaan. Als eerste waren de Intensive Care patiënten en de couveusekinderen aan de beurt onder medische begeleiding. De verhuizing van deze patiënten verliep zonder calamiteiten.

Door Joëlla Angenent - 28-1-2017, 9:57 (Update 28-1-2017, 10:27)

Daarna, om 7.35 uur stipt, was het de beurt aan Anne van Assema met haar pasgeboren baby Liddy. In een rap tempo vertrok zij van de afdeling Gynaecologie en Verloskunde in het oude gebouw, via een verwarmde tunnel, naar het nieuwe gebouw. Daar werd ze onder luid gejuich verwelkomd door een deel van het personeel en bestuursvoorzitter Wouter van der Kam.

Het ZMC verwacht tot 17 uur bezig te zijn met het verhuizen van de 100 patiënten die zaterdag nog in het ziekenhuis liggen. Elke vijf a tien minuten komt er een patiënt door de tunnel aan in het nieuwe gebouw. De verwachting was dat het er 130 tot 150 patiënten zouden zijn. "Dankzij goede samenwerking konden er meer mensen dan verwacht in de omringende ziekenhuizen terecht. Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam Noord stelt zelfs 15 bedden aan ons ter beschikking. Dat is een halve afdeling. Dat waarderen we dan ook zeer", vertelt Van der Kam.

Alle spullen en medische apparatuur voor de poliklinieken en de kantoren werden donderdagavond en vrijdag al verhuisd. Zo'n 125 vrachtwagens vol. De poliklinieken en vrije-inloopafdelingen gaan maandag om 10 uur open voor patiënten en bezoekers.

Hou deze website in de gaten voor een reportage over de verhuizing van Anne van Assema en Liddy.