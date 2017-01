Thema van de week: spataderen

ALKMAAR - Wat kun je doen om spataderen en de pijnlijke, vermoeide benen te voorkomen?Aanleg voor spataderen is de belangrijkste oorzaak voor het krijgen van spataderen en daar kun je niets aan doen. Bewegen is altijd goed en het dragen van elastische kousen kan verergering voorkomen. Zeker bij staande beroepen en bij langdurig zitten. Het tijdig behandelen van spataderen is natuurlijk ook een goede remedie om klachten te voorkomen.

Door Redactie - 20-1-2017, 22:23





Aanleg belangrijkste oorzaak voor krijgen spataderen

1. Waarom duiden pijnlijke en vermoeide benen op spataderen? En waar zit de pijn in het been of kan dat overal zijn?

Spataderen zijn aderen waarvan de kleppen niet of onvoldoende sluiten. Hierdoor stroomt bloed dat naar het hart terugstroomt terug het been in. Daardoor ontstaat een verhoogde druk in de aderen en vocht in de benen. De verhoogde druk en het vocht zijn verantwoordelijk voor een vermoeid, pijnlijk en/of gespannen gevoel. De pijn kan overal zitten, maar is vaak rond de knieholtes en de kuiten gelokaliseerd.

2. Wat kun je doen om spataderen en de pijnlijke, vermoeide benen te voorkomen?

3. Is er een relatie tussen spataderen en nachtelijke krampen, die soms optreden? Als dat zo is, ben je dan de nachtelijke krampen kwijt als je de spataders laat behandelen? Als dat niet zo is, wat kun je dan (zelf) doen om nachtelijke krampen te verminderen of nog liever te elimineren?

Nachtelijke krampen kunnen door spataderen worden veroorzaakt en dus kan het behandelen van spataderen nuttig zijn. Echter niet altijd worden nachtelijke krampen veroorzaakt door spataderen. Uitdroging kan een oorzaak zijn. Of intensieve sport. Ook in de zwangerschap komt kramp vaker voor. Het is dus belangrijk om voldoende te drinken en soms helpt het geneesmiddel hydrokinine (Inhibin). Bij zwangeren zou magnesium een positief effect kunnen hebben.

Informatieavond

Wilt u meer informatie over spataderen, de gevolgen en de behandelmogelijkheden? Fleboloog Michael Mooij en chirurg dr. Clarissa van Vlijmen vertellen u hier alles over op de informatieavond op dinsdag 7 februari van 19.00 – 20.30 uur. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.centrum-oosterwal.nl of meld u aan via 072-5157744. Locatie: Centrum Oosterwal, Comeniusstraat 3 in Alkmaar.