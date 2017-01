Thema van de week: snurken en het bed

Door Redactie - 13-1-2017, 18:00 (Update 13-1-2017, 18:00)



Buik- en rugslapers snurker vaker dan zijslapers

1. Wat is het verband met snurken en mijn bed? Als ik zittend op de bank een 'tukkie' doe, snurk ik ook. Hoe kan een goed bed dan helpen?

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat buik- en rugslapers vaker, meer en harder snurken dan zijslapers. Bij een buikligging komt dit doordat de druk op de nek toeneemt. Als u op uw rug ligt, verslappen de spieren van de tong, de huig en het gehemelte. Daardoor worden de luchtwegen geblokkeerd en komt het snurkproces op gang. Dit verklaart ook waarom u snurkt op de bank. Liggend op de zij zult u minder snurken.

Een goed bed helpt tegen snurken, omdat een goed bed u uitnodigt om op de zij te liggen. Wanneer uw lichaam op de zij liggend op de juiste manier wordt ondersteund, draait u veel minder en heeft u geen enkele behoefte meer om op de rug te liggen. Erg belangrijk hierbij is de steun die de bekkenrand krijgt. Wanneer de bekkenrand voldoende steun krijgt, ligt een bed op de rug veel minder lekker en u zal daardoor lekker op de zij blijven slapen. Bovendien is het logisch dat u een voorkeur ontwikkelt om met de gezichten van elkaar af gedraaid te slapen. Mocht u op de zij liggend ook nog geluid produceren, is het in ieder geval van uw partner af gericht.

De slijtage van een bed gaat sneller bij zware mensen. Als het bed is versleten, gaan mensen daardoor op hun rug liggen. Soms kan de instelling van de bodem nog weleens helpen.

Een goed passend kussen helpt ook mee de zijslaaphouding te gebruiken. Het kussen zal de ruimte moeten opvullen tussen het hoofd en de schouderkop. Een kussen met de juiste dikte ligt dan beter op de zij dan op de rug.

2. Wat te doen bij snurken in bed?

Een van de oorzaken van snurken is druk op de nekspieren. Als uw kussen het hoofd, schouder en nek onvoldoende steun biedt, kan het snurken toenemen. Een goed kussen kan dus verschil maken. Verder is het belangrijk dat uw bed u zo ondersteunt dat uw lichaam een zijligging aanneemt.



U zult in bed naar uw zij draaien als u voldoende wordt ondersteund door het matras en de bodem. Het is erg belangrijk dat de bekkenrand voldoende steun krijgt zodat de rugwervelkolom zich kan herstellen. Op die manier kunnen de spieren optimaal uitrusten en zal u minder snurken. Een ander voordeel van de zijligging is dat u en uw partner met de rug naar elkaar toe draaien tijdens de slaap. Intuïtief zoekt het lichaam altijd naar verse lucht en niet naar uitgeademde lucht. Daardoor draait u van elkaar af. Zo hoort u uw partner minder hard snurken of zelfs helemaal niet meer.

3. Wat voor matras en wat voor houding zorgen voor gesnurk?

Het is belangrijk dat uw matras u voldoende steun bij de bekkenrand geeft. Hierdoor neemt uw lichaam vanzelf een zijligging aan. Het bed moet het lichaam uitnodigen om op de zij te liggen. Zijslapers snurken over het algemeen minder dan buik- en rugslapers.

Voor het aannemen van een zijligging om het snurken tegen te gaan, is op voorhand niet één matras aanwijsbaar dat voldoet. Er wordt altijd gesproken over een combinatie van matras en bedbodem (ofwel slaapsysteem). Het matras en de bodem moeten op elkaar aansluiten; zoals een pocketveermatras aansluit op een boxspring en een schuimmatras op een lattenbodem. Dit heeft te maken met de verschillende hardheidzones van matras of bodem.

Een pocketveermatras beschikt over zones: het deel waar de schouder ligt, is minder stevig dan het deel van de bekken bijvoorbeeld. Een gezoneerd matras werkt het best op een bodem zonder zones, bijvoorbeeld een boxspring of spiraal.

Een lattenbodem of schotelbodem beschikt wel over zones: de latten of schotels zijn in hoogte en stevigheid aanpasbaar. Daarom past een schuimmatras (zonder zones) beter op een lattenbodem of schotelbodem. Een pocketveermatras op een lattenbodem is minder geschikt, omdat deze combinatie de toegevoegde waarde van de verschillende zones ondermijnt.

Een goed passend kussen helpt ook mee de zijslaaphouding te gebruiken. Het kussen zal de ruimte moeten opvullen tussen het hoofd en de schouderkop. Een kussen met de juiste dikte ligt dan beter op de zij dan op de rug.