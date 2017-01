Thema van de week: hidradenitis

Hidradenitis: vooral bij vrouwen aanwezig

1. Waarom komt hidradenitis terug, ook al is het eerder verwijderd?

Hidradenitis suppurativa wordt ook wel acne inversa of acne ectopica genoemd. Het is een chronische ontsteking van de haarzakjes en de talgklieren. Het komt vooral voor in de liezen, oksels, onder de borsten, in de buikplooi, de billen en de genitale regio.

Hidradenitis suppurativa betekent letterlijk etterende zweetklierontsteking. Dit is geen goede benaming, omdat niet de zweetklieren het probleem zijn, maar haarzakjes en de daaraan gekoppelde talgklieren. Bij hidradenitis raakt de opening van het haarzakje verstopt. De binnenkant van het haarzakje is bekleed met huidcellen, deze blijven zich vermenigvuldigen en worden uiteindelijk als huidschilfers afgevoerd. Doordat deze huidschilfers niet goed uit het haarzakje kunnen omdat de haarzakopening verstopt zit, gaat het haarzakje op een gegeven moment kapot.

Hierdoor komen talg, huidcellen en bacteriën onder de huid terecht en dit kan grote abcessen geven. De ophoping zoekt een uitweg. Dit kan onder de huid zijn, maar ook naar de buitenkant van de huid. Hierdoor kunnen allerlei holtes en gangen ontstaan. In ieder geval is het zaak zoveel mogelijk van de onderhuidse gangetjes weg te nemen door middel van een operatie. Dit geeft weer nieuwe littekens. Het kan zijn dat uitvoergangen van de direct naastgelegen haarzakjes door de littekenvorming dichtgedrukt worden, waardoor er weer een nieuwe ontsteking kan ontstaan. Ook kan het zijn dat tijdens de operatie toch kleine gangetjes zijn blijven bestaan, waardoor zich weer nieuwe ontstekingen kunnen vormen.

2. Mijn dochter van zestien krijgt van huisarts diagnose hidradenitis met eczeem in oksels en smeert nu al een jaar hydrocortisonzalf. Is dat de enige remedie op die leeftijd?

Het duurt vaak enkele jaren voordat de diagnose hidradenitis wordt gesteld. Natuurlijk kan dit voorkomen in combinatie met eczeem. Echter dit is minder waarschijnlijk. Het gebruik van hydrocortisonzalf heeft geen nut bij hidradenitis. Hierdoor kan alleen maar een verdere afsluiting van de haarzakjes optreden, waardoor de hidradenitis verder kan verergeren. Voor het eczeem is hydrocortisonzalf wel een prima behandeling, maar ik denk dat het handig is te vragen om doorverwijzing naar een huidarts voor een goede diagnose. Beide aandoeningen hebben namelijk een andere behandeling nodig.

3. Ik heb zeer sterk het idee dat mijn hidradenitis is ontstaan door mijn toenmalig Mirena-spiraaltje. Kan dat en wat te doen tegen de pijnlijke littekens?

Het blijft altijd onduidelijk waar nu precies de oorzaak ligt van hidradenitis. Vaak begint de aandoening in de pubertijd, maar het kan ook op latere leeftijd ontstaan. Zeventig tot tachtig procent van de patiënten is vrouw. Erfelijke aanleg speelt een rol. Daarnaast zijn hormonale invloeden een bijkomende factor. Zaken als overgewicht, roken, zweten, warmte en stress kunnen een ongunstige invloed hebben. Deze aandoening komt wat vaker voor bij mensen met suikerziekte en de ziekte van Crohn (ontsteking van dikke darm). Maar ook bij bepaalde schildklieraandoeningen en sommige vormen van reuma.

Door het beperken van suiker neem je een deel van de voedingsbodem voor de bacteriën weg en dat kan zeker tot verbetering leiden, waarbij ook verminderen van het overgewicht een duidelijk positief effect heeft.

Nabehandeling van de littekens is belangrijk omdat inderdaad veel van de littekens pijnlijk zijn. Opereren is slechts één van de methoden voor hidradenitis suppurativa. Bepaalde antibiotica hebben een goed effect op de aandoening. Ook middelen die behoren tot de zogenaamde TNF-alfaremmers zoals Infliximab en Adalimumab hebben een positief effect op de activiteit van de hidradenitis. Gezien de kostbaarheid van deze middelen worden ze niet direct ingezet, maar ze zijn voor patiënten met uitgebreide afwijkingen een prima behandeling.