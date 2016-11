Thema van de week: slaapkwaliteit





Zelfde gewoontes aanhouden voor het slapen

1. Het duurt erg lang voordat ik slaap kom. Hoe kan ik dat verbeteren?

Het in slaap komen, heeft veel met ontspanning te maken. Een ontspannen persoon zal sneller in slaap komen, dan iemand die last heeft van allerlei irritaties. Irritaties bouwen zich op en zorgen ervoor dat het lichaam slecht kan ontspannen.

Iedere avond hetzelfde vertrouwde ritme en dezelfde gewoontes voor het naar bed gaan, helpen met het geestelijk voorbereiden op de nacht. Stress hebben we allemaal weleens. Maar als de stress wordt versterkt door aspecten zoals het te koud of te warm hebben of door een slechte ondersteuning van het bed, wordt de slaap er sterk door beïnvloed. Van koude voeten kunt u uren wakker liggen. Door bewust te zijn van deze irritaties kunt u de slaapkwaliteit enorm verbeteren. Bijvoorbeeld door ‘s avonds een rondje te wandelen voor het naar bed gaan. De voeten worden dan door de doorbloeding warm en u slaapt eerder in.

Wanneer u veel moet draaien, kan er sprake zijn van een slechte ondersteuning door het bed. Bij een goede lattenbodem of schotelbodem is de ondersteuning van de bodem aan te passen. Zorg ervoor dat de bekkenrand van het heupgewricht dan meer steun krijgt. Wanneer u het altijd te warm heeft, kan een goed ventilerend dekbed een oplossing zijn. Dan moet u denken aan wol of kameelhaar.

2. Ik ben een slechte slaper en ben ’s nachts veel wakker. Heeft u tips om dat te verbeteren?

Het is belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen ontspannen. Een snurkende partner naast u helpt daarbij niet echt. Zorg ervoor dat er geen verstorende aspecten zijn. Wie veel ligt te piekeren, kan afleiding zoeken van een radio met timer. Ook kan een bedmassage helpen beter te ontspannen. De massage is niet intensief, heeft verschillende programma’s en helpt u te ontspannen. De massage stopt na 15 minuten automatisch.

Tegenwoordig zijn er goede apps te downloaden die tips geven die de slaap kunnen bevorderen. De app ‘Sleepbot’ kan ook de slaap registreren. Daarbij worden de bewegingen en het geluid wat u maakt gedurende de nacht opgenomen. Het geeft ook een indicatie van de slaapfasen die u doormaakt. Het idee is vaak dat er ’s nacht nauwelijks geslapen is, maar dat dit niet uit het opgenomen signaal blijkt. Ook geeft Sleepbot duidelijk weer hoeveel u draait ’s nachts. Wanneer er veel wordt gedraaid, kan het zijn dat u te warm slaapt of slecht wordt ondersteund door het bed.

3. Om de twee uur word ik wakker en moet ik naar te toilet. Wat kan ik hier aan doen?

Een volle blaas geeft irritatie. Maar dit gaat vaak gecombineerd met een andere vorm van irritatie, zodat u daarvan wakker wordt. Dit is vaak na een slaapcyclus, die bijna twee uur duurt. Dan is de slaap minder diep en werken de zintuigen sterker dan in de diepe slaap.

De aanleiding kan een combinatie zijn met een minder goed ventilerend dekbed of een bed wat u geen juiste ondersteuning meer biedt. Hierdoor krijgen de organen, zoals bijvoorbeeld de blaas, minder ruimte waardoor u eerder naar het toilet moet. Voor het slapen rekening houden met wat u drinkt, kan ook helpen. Vlak voor het naar bed gaan veel water, thee of vruchtendrank drinken, is daarom geen aanrader.