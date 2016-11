’Bruinooge waarnemer in Langedijk en H’waard’

ALKMAAR - De Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. wil de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge als waarnemer in Heerhugowaard en Langedijk. Federatie-voorzitter Frans Kramer schrijft dit in een brief aan Commissaris van de Koning Johan Remkes.

Door Arie Bergwerff - 17-11-2016, 22:22 (Update 17-11-2016, 22:22)

Bruinooge zou kunnen waarnemen in afwachting van de totstandkoming en vorming van één bestuurlijke, grote HAL-gemeente, aldus Kramer, directeur van Koninklijke Vezet. Het bedrijfsleven van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk - ’zo’n 2000 bedrijven, goed voor een berg werkgelegenheid’ - pleit al langer voor die ene, grote gemeente. ,,Met uitdrukkelijk behoud van eigen, lokale identiteit’’, aldus Kramer. ,,Kijk naar Koedijk en Heerhugowaard-De Noord, die hebben ook hun eigenheid behouden.’’

Hij wijst erop dat de bedrijven al buiten de gemeentegrenzen opereren en de verbinding zoeken met de metropool regio Amsterdam. ’We zijn er van overtuigd dat door de creatie van deze netwerkstad de synergie, efficiëntie en slagkracht sterk zal toenemen’, schrijft Kramer. De wijze waarop de samenwerking tussen de gemeenten nu verloopt ’baart ons grote zorgen’ en ’zal op termijn gaan leiden tot economische schade’.

De voorzitter vindt het ’bijzonder jammer’ dat Han ter Heegde begin 2017 vertrekt uit Heerhugowaard. Hans Cornelisse treedt halverwege volgend jaar terug als burgemeester van Langedijk. Gezien deze twee vacatures pleit de federatie ervoor om alvast maar voor te sorteren op een bestuurlijke fusie tussen de drie gemeenten. Het zou dan ook ’een verstandig besluit’ zijn om Bruinooge te benoemen tot waarnemend burgemeester in de twee gemeenten.