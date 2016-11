Holleeder’s losse handjes op Kennemerboulevard

IJMUIDEN - Willem Holleeder is iemand met losse handjes. Zijn zus Astrid beschrijft in het pas verschenen boek ’Judas’ diverse voorvallen waarbij Nederlands meest bekende crimineel geweld heeft gebruikt. Dat zou op 31 december 1999 ook op een oudejaarsfeest in IJmuiden zijn gebeurd.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 12:44 (Update 16-11-2016, 12:51)

Holleeder was die dagen kind aan huis bij zakenrelatie Willem Endstra, de later vermoorde vastgoedhandelaar. Endstra had onder meer zes appartementen in het luxe wooncomplex aan de Kennemerboulevard. De zakenman verbleef zelf regelmatig in één van woningen op de...