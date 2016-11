Thema van de week: glaucoom

Zorg in Beeld/Hollandse Hoogte/Muller

Door Redactie - 11-11-2016, 18:00 (Update 11-11-2016, 18:00)



Waarschuw kinderen bij glaucoom

1. Is glaucoom erfelijk?

Ja, als glaucoom in de familie voorkomt, is het raadzaam om de ogen te laten controleren door een oogarts. De kans op het krijgen van glaucoom neemt toe vanaf het veertigste levensjaar. Zijn er daarnaast andere risicofactoren zoals het hebben van koude handen en voeten, migraine in de geschiedenis of hoge bijziendheid, dan is uw risico hoger. Informeer dan ook altijd als u glaucoom heeft uw kinderen, zodat deze tijdig gescreend kunnen worden.

2. In mijn familie komt glaucoom voor, ik heb loslating van het netvlies gehad, heeft dat er ook mee te maken?

Nee, dit zijn twee verschillende oogheelkundige aandoeningen die los van elkaar voorkomen. Het voert te ver om hier inhoudelijk verder op in te gaan. Mocht u daar toch behoefte aan hebben, maak dan een afspraak met uw behandelend oogarts.

3. Is er ooit onderzoek gedaan of zou er interesse zijn om te onderzoeken of er verband bestaat tussen ooglaseren en glaucoom?

Ooglaseren is een breed begrip dat vele toepassingen kent. Waarschijnlijk bedoelt u refractiechirurgie, het ooglaseren om van de bril af te komen. Binnen de refractiechirurgie zijn meerdere behandeltechnieken mogelijk. Soms wordt er gebruik gemaakt van apparatuur op het oog waardoor de oogdruk tijdelijk oploopt. Na de ingreep worden oogdruppels voorgeschreven die als bijwerking de oogdruk kunnen verhogen. Het is daarom altijd belangrijk om de behandelend arts te vertellen of u al bekend bent met glaucoom of als glaucoom in de familie voorkomt. Bij het vooronderzoek van uw ogen om te kijken of u geschikt bent voor ooglaseren, wordt altijd gekeken naar de kans op het hebben of krijgen van glaucoom. Bij enig risico hierop zal de oogarts u niet behandelen met een ooglaser om van de bril af te komen.

Twijfelt u of er bij u sprake kan zijn van glaucoom dan kunt u de ogen laten testen bij een oogarts alleen op verwijzing van de huisarts.

Glaucoom is een progressieve oogaandoening die onopgemerkt tot ernstige slechtziendheid kan leiden. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van glaucoom dient altijd onderzoek gedaan te worden. Een van de belangrijkste metingen die gedaan kan worden is het bepalen van de oogdruk. De oogdruk kan met een zogeheten non-contact tonometer gemeten worden of met de applanatiemethode.

De eerste methode maakt gebruik van een luchtpufje. De tweede methode meet de oogdruk door tegen het oog te duwen met een speciaal apparaatje. De ene manier is niet beter dan de andere. Vroeger werd heel vaak op basis van de gemeten oogdruk gezegd dat er sprake was van glaucoom. Tegenwoordig weten we beter en zijn er naast het meten van de oogdruk ook andere manieren om te kunnen beoordelen of er sprake is van glaucoom.

Hiertoe dient wel een volledig oogonderzoek plaats te vinden. Wilt u weten hoe dat in zijn werk gaat, klik dan hier.