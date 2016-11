’Het thuisfront moet bij dit werk achter je staan’

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Wim Poppe van de KNRM in IJmuiden.

IJMUIDEN - Zijn opa was de laatste vuurtorenwachter van IJmuiden, zelf zat hij bij de zeekadetten, volgde de opleiding tot Maritiem Officier en verrichte als scheepswerktuigkundige noeste arbeid in machinekamers.Tegenwoordig werkt IJmuidenaar Wim Poppe (30) naast zijn kantoorbaan in de offshore als vrijwillig opstapper voor de KNRM. „Ik kom uit een maritieme familie.”

Door Jouri Bakker - 7-11-2016, 21:00 (Update 7-11-2016, 21:24)

De KNRM komt in 2010 in zijn leven, als hij op zee werkt. „Dat was vier weken op, vier weken af”, vertelt hij over zijn werkrooster. Als een collega...