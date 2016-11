Thema van de week: hartfalen

Erfelijkheid lang niet altijd juiste voorspeller hartfalen

1. Ik ben een vrouw van 62 jaar. Mijn vader is overleden aan twee hartinfarcten achter elkaar toen hij 65 was en mijn broer overleed aan hartfalen toen hij 63 was. Beiden rookten en mijn broer had zwaar overgewicht. Zelf rook ik niet, sport veel, maar slik wel vanaf mijn veertigste medicijnen voor de bloeddruk en laat dit iedere drie maanden controleren. In hoeverre is hartfalen erfelijk?

Allereerst is het natuurlijk altijd verstandig om er een gezonde levensstijl op na te houden, ongeacht of je een (erfelijke) hartaandoening hebt of niet. In sommige families komt hartfalen relatief vaak voor. Erfelijkheid kan hierbij een rol spelen, maar hoeft zeker niet de enige oorzaak te zijn. Andere factoren kunnen ook van invloed zijn, zoals een hoge bloeddruk, overgewicht of een hoog cholesterol. Daar kan je dus zelf invloed op uitoefenen door gezond te leven.

Erfelijkheid speelt mogelijk een rol wanneer meerdere familieleden voor hun 65ste levensjaar te maken krijgen met een hart- of vaatziekte. Maar er zijn veel verschillende varianten van hartfalen en ze zijn lang niet allemaal erfelijk. Van sommige hart- en vaatziekten is met een DNA-test vast te stellen wie drager is van een specifiek gen en wie niet. Iemand die drager is van een erfelijk gen, hoeft geen klachten te hebben. Erfelijkheid is dus lang niet altijd een juiste voorspeller.

In uw geval is het natuurlijk niet zonder reden dat u medicijnen slikt en u zich regelmatig laat controleren, gezien uw hoge bloeddruk en wellicht ook de condities waardoor zowel uw vader als broer is overleden. Als er bij u een verdenking bestaat op een meetbare erfelijke variant van hartfalen was dit ongetwijfeld al bij u getest. Bovendien is niet elke aandoening even gemakkelijk aan te tonen met een erfelijkheidsonderzoek. Als u toch twijfelt of u een erfelijke hartaandoening hebt en daarover graag meer zekerheid wilt, is het wellicht verstandig om er bij de volgende controle naar te vragen bij uw behandelaar.

2. Hebben sporters meer kans op hartfalen of is het genetisch bepaald?

Sporters hebben niet meer kans op hartfalen. Over het algemeen hebben sporters zelfs minder kans op hartfalen, omdat ze er doorgaans een gezonde levensstijl op nahouden. En een gezonde levensstijl vermindert juist de kans op hart- en vaatziekten. Waarom lijkt het dan toch alsof relatief veel (jonge top)sporters bezwijken aan een hartstilstand? Uit onderzoek blijkt dat veel van deze sporters de pech hebben dat ze een bepaald type genetische hartafwijking hebben, genaamd HOCM.

Bij dit type aandoening wordt de hartspier dikker dan nodig. Hoe meer en harder je traint, hoe dikker de hartspier wordt. De spier kan zo dik worden dat het de normale bloeddoorstroming in en uit het hart belemmert. Waardoor de sporters ontzettend fit lijken, maar eigenlijk het hart hebben van een bejaarde. Daarom pleiten artsen voor een betere medische screening. Zodat een dergelijke aandoening tijdig aan het licht komt.

3. Wat kan ik doen behalve gezond eten en bewegen om erger te voorkomen?

Met gezond eten en voldoende beweging ben je al op de goede weg. Niet roken is een andere belangrijke factor. Evenals weinig tot geen alcohol drinken. En stress kan ook een negatieve impact hebben. Neem dus ook voldoende tijd om te ontspannen.