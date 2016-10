Thema van de week: lichen sclerosus

Huid goed vet houden bij lichen sclerosus

1. Wat is lichen sclerosus?

Lichen sclerosus is een huidziekte die regelmatig voorkomt. De ziekte komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen en begint meestal ergens tussen iemands 45ste en 60ste levensjaar. Ook kinderen kunnen het krijgen en het heeft in dat geval een goede prognose. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van een lichen sclerosus.

Je kunt lichen sclerosus herkennen aan de witte, soms glanzende, plekken. Bij vrouwen worden deze voornamelijk gezien op de schaamlippen en rond de anus. De ingang van de vagina wordt ook krapper en ook in de huid rond de vagina kunnen wondjes ontstaan.

Bij mannen zie je de witte plekken vaak op de eikel. Ook kan er een vernauwing ontstaan van de voorhuid waardoor deze niet meer naar achter getrokken kan worden. Bij kinderen kunnen vergelijkbare klachten optreden. Vandaar dat het ook belangrijk is bij tijd en wijle te controleren. Een enkele keer is er op kinderleeftijd verwarring tussen het hebben van lichen sclerosus en seksueel misbruik.

2. Is er een relatie tussen deze klacht met pilgebruik of met het gebruik van tampons in het verleden?

Een duidelijke relatie met pilgebruik of het gebruik van tampons in het verleden is er niet. Het behoort tot de zogenaamde auto-immuun ziekten. Dat wil zeggen: het lichaam ziet bepaalde onderdelen van de huid niet meer als bij het lichaam zelf horend en gaat een opruimreactie starten.

3. Wat kan je eraan doen en is het te genezen?

Veel mensen met lichen sclerosus klagen over jeuk. Maar ook pijn bij het vrijen komt voor. Veruit de meest ingestelde behandeling is starten met de zwaardere hormoonzalven. Vaak blijft het noodzakelijk om met regelmaat deze hormoonzalven te smeren op de aangedane plekken.

De regelmaat van smeren kan per persoon verschillen. Ook is het van belang plaatselijk de huid goed vet te houden, zodat er niet snel weer nieuwe wondjes en pijnlijke jeukende plekken ontstaan.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de stichting lichen sclerosus. Deze patiëntenvereniging is zeer actief en kan specifieke informatie aan u geven.