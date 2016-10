Thema van de week: bedwantsen

Waar herken ik bedwantsen aan?Als u uitwerpselen in de vorm van bruinzwarte puntjes op lakens, plinten, stopcontacten of rondom schilderijen ziet, kunt u last hebben van bedwantsen. Door scheuren en naden in de muren of leidingen beland in slaapkamers. Kleine bloedvlekjes in het beddengoed kunnen ook een indicatie zijn.Een bedwants kruipt graag rond in donkere en slecht onderhouden ruimtes. Door uw beddengoed regelmatig te wassen en uw slaapkamer goed te onderhouden, verkleint u de kans op ongewenst bezoek.De beesten of hun eitjes verplaatsen zich via koffers, tassen of linnengoed. Zo besmetten toeristen onbewust hotels. Na een vakantie uw koffer in de slaapkamer uitpakken, is dus een minder goed idee. Laat de koffer het liefst een week in de koude schuur staan en was alle kleding die u heeft meegenomen.

Uitwerpselen verraden bedwants

1. Wat zijn bedwantsen?

Bedwantsen zijn roodbruine insecten van vijf tot zes millimeter. Op het achterlijf van de bedwants zitten verticale rijen haren, daardoor lijkt het alsof het insect gestreept is. In Nederland en België komt de insect de laatste jaren steeds meer voor.

De bedwants leeft vooral in en om bedden. Het beest voelt zich aangetrokken door lichaamswarmte en uitgeademde zuurstof. Overdag nestelt de bedwants zich dankzij het platte lichaam in de plooien van het beddengoed, om ’s nachts te kunnen toeslaan. De insect voedt zich met het bloed van dier of mens. Een steek van het ongedierte zorgt voor een jeukende huid en uitslag van rode bultjes.

Als u uitwerpselen in de vorm van bruinzwarte puntjes op lakens, plinten, stopcontacten of rondom schilderijen ziet, kunt u last hebben van bedwantsen. Door scheuren en naden in de muren of leidingen belandt het ongedierte in slaapkamers. Kleine bloedvlekjes in het beddengoed kunnen ook een indicatie zijn dat de bedwants ’s nachts actief is.

Het beest kruipt graag rond in donkere en slecht onderhouden ruimtes. Door uw beddengoed regelmatig te wassen en uw slaapkamer goed te onderhouden, verkleint u de kans op een bezoek van de bedwants.

2. Hoe voorkom je dat je ze meeneemt?

De beesten of hun eitjes verplaatsen zich via koffers, tassen of linnengoed. Zo worden door toeristen onbewust hotels besmet met beestjes uit het vorige hotel. In Amerika krijgt het probleem zo’n grote omvang dat er certificaten worden uitgereikt aan hotels die ‘bedwants vrij’ zijn verklaard.

Na een vakantie uw koffer in de slaapkamer uitpakken, is dus een minder goed idee. Laat de koffer het liefst een week in de koude schuur staan, voordat deze wordt opgeborgen en was alle kleding die u heeft meegenomen. Laat huisdieren niet in contact komen met uw bagage.

3. Wat kan je tegen bedwantsen doen?

Als u de bedwants aantreft in uw kamer is zo snel mogelijk contact opnemen met een deskundige bestrijdingsdienst het beste wat u kunt doen. Deze diensten zijn vaak 24 uur per dag bereikbaar en zullen dan niet alleen de slaapkamer, maar uw hele huis onderzoeken om het beest te bestrijden. Ook verdelgen bestrijdingsdiensten de eventuele eitjes van het beest.

Hiervoor worden de meubelen en het liefst ook de plinten van de muur verwijderd en ingespoten met een vloeistof. Wanneer deze vloeistof is opgedroogd, laat het een onzichtbaar stof achter waar de bedwants niet tegen kan. De eitjes zijn wit en hebben de vorm van een rijstkorrel, maar dan niet groter dan twee millimeter. Wanneer die van de plek worden verwijderd waar ze zijn gelegd, komen ze niet meer uit. Het is dus wel van belang deze te vinden om de plaag in te dammen.