Thema van de week: rood oog

HEERHUGOWAARD - Waar komt een rood oog vandaan en is het altijd gevaarlijk?Een rood oog wijst meestal op een ontsteking en hier moet je altijd voorzichtig mee omgaan. Een hoofdregel is dat als beide ogen meedoen dit veelal een oppervlakkige ontsteking zal zijn. Is de roodheid niet over het gehele oogwit verspreid, maar meer om de rand van het oog? En heeft u last van lichtschuwheid en pijn? Dan is een ontsteking van het hoornvlies of erger nog een ontsteking in het oog gaande. Deze ontstekingen zijn vaak aan één oog en zijn in potentie gevaarlijk.Mijn advies is dan ook om bij een eenzijdige roodheid met pijn en lichtschuwheid altijd naar uw huisarts te gaan en om een verwijzing vragen.

Alarmbellen rinkelen bij rood oog

Het is heel belangrijk dat u bij klachten van roodheid naar de huisarts gaat. Deze kan onderscheid maken tussen visusbedreigende aandoeningen zoals ontstekingen van het hoornvlies, een regenboogvliesontsteking en acuut glaucoom. En aan de andere kant onschuldige aandoeningen.

De meest voorkomende aandoeningen die roodheid van het oog veroorzaken, kan de huisarts zelf behandelen. Is er echter sprake van pijn aan het oog met visusdaling en lichtschuwheid, dan dient uw huisarts zeer alert te zijn op een ernstige ontsteking en is een verwijzing naar de oogarts op zijn plaats.

De oorzaak van een rood oog is divers. Een rood oog komt voor bij een infectie, allergie of bij een ongeval. Ook een auto-immuunaandoening kan tot een rood oog of rode ogen leiden.

Roodheid van het oog wordt veroorzaakt door aandoeningen aan het slijmvlies, de harde oogrok en het voorste oogcompartiment. Bij roodheid van één of beide ogen is de diagnose in de regel te stellen door aandachtig naar het verhaal te luisteren en door goed te kijken naar de verschillende oogstructuren.

1. Sinds jaren heb ik een vuurrode plek in mijn oog. Soms bloedt het en soms is het lichtroze. Het lijkt op een permanent gesprongen aderkluwentje. Helaas wordt deze plek nu na mijn zestigste steeds groter en roder. Is dit gevaarlijk en kan dit verholpen worden?

Het meest waarschijnlijke is dat hier sprake is van een steeds terugkerende egale bloeding onder het slijmvlies. Bij een bloeding onder het slijmvlies wordt het oogwit rood. Het slijmvlies kan gedeeltelijk of in zijn geheel rood worden en bevindt zich aan de oppervlakte. Een gedeeltelijke bloeding komt het meest voor. Deze egale bloeding onder het slijmvlies wordt ook wel een hyposfagma of subconjunctivale bloeding genoemd.

Vrijwel altijd is één oog getroffen. De oorzaak is vaak spontaan. Maar het kan ook ontstaan door een vliegje in of tegen het oog, bij het gebruik van bloedverdunners, hoge bloeddruk, suikerziekte of flink hoesten en persen. Er is geen behandeling nodig en de roodheid verdwijnt meestal binnen twee tot drie weken. Als er een aderkluwentje te zien is van waaruit de bloeding ontstaat, kun je dit plekje dichtschroeien en mogelijk komt de bloeding dan niet meer voor.

Soms wijst echter een roze plek op een lokale ontsteking. Dit kan een zogeheten episcleritis zijn die inderdaad steeds kan terugkeren. Dit is een zogeheten self limiting aandoening; zonder behandeling verdwijnt het weer. Maar het kan ook terugkomen. Een andere lokale oorzaak is een ontsteking van een zogeheten pingueculum.

Blijft de roodheid bij u op één plek, dan is een van deze laatste oorzaken meer voor de hand liggend. Kleurt uw oogwit helemaal of gedeeltelijk rood, dan wijst dit meer op een subconjunctivale bloeding.

3. Ik heb als ik naar buiten ga, vooral in de zomer last van rode ontstoken ogen. Oogdruppels tegen allergie verergeren het. Wat kan ik hier aan doen?

Warmte en buitenlucht kunnen uw slijmvliezen schraal maken, waardoor uw ogen er rood en ontstoken uitzien. Meestal komt dit, omdat de kwaliteit van de traanfilm onvoldoende is. Naast traanvocht moet er talg in de traanfilm zitten om verdamping van het traanvocht tegen te gaan.

Als het oog uitdroogt, ontstaan er wondjes op het hoornvlies die een zandkorrelgevoel veroorzaken met roodheid. De remedie om de kwaliteit van de traanfilm te verbeteren, is door de ooglidranden dagelijks te reinigen zoals dat bij een ooglidrandontsteking gedaan moet worden. U kunt ook zogeheten kunsttranen gebruiken om de kwaliteit van de traanfilm te verbeteren.

Er zijn veel redenen en oplossingen voor een rood oog. Bent u hierin geïnteresseerd, lees dan hier verder.