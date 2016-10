Beleef de Muider HardZeilDagen

Elk jaar neemt er een grote vloot van traditionele zeilschepen deel aan de Muider HardZeilDagen op het Markermeer. Bij deze race gaat het om 2 dingen: de afsluiting van het seizoen maar ook om elkaar de loef af te steken en te winnen. Deze wedstrijd levert spectaculaire plaatjes op, veel gezelligheid en stoere acties.

Door oplage nhd nhd - 11-10-2016, 0:00 (Update 11-10-2016, 0:00)

U kunt deze wedstrijd van dichtbij meemaken als passagier aan boord van de Sanne Sophia. Deze driemastklipper neemt ook deel aan de race en u kunt, als u wilt, aan boord ook actief meehelpen met bijvoorbeeld het hijsen van de zeilen.

Wat is er te doen?

- Iedereen die wil kan en mag meehelpen met het zeilen onder leiding van de kapitein.

- Uitstekende lunch voor u verzorgd door onze gastvrouw Nicole.

- Stoere acties met de grootste driemastklipper om de concurrentie de loef af te steken.

- Gezelligheid met passende zeemansliederen.

Waar & wanneer: Muiden, zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016

Hoe laat: Tussen 09:00 en 09:30 uur ontvangst aan boord en rond 16:30 /17:00 uur meert u af in de haven van Muiden en gaat u weer van boord.

Prijs: Als lezer van deze krant ontvangt u een korting van 30% p/p. Normale prijs inclusief lunch € 35,= U betaalt de speciale prijs van € 24,50 .

Reserveren: Klik op de bestelbutton en vul daar de volgende actiecode in: MHZ2016DGE. Na betaling ontvangt u per mail een bevestiging met details over de dagindeling, routebeschrijving en parkeergelegenheid.

Meer informatie:

www.driemasterzeilen.nl

Hollands Glorie

010-4156600