Tekenpoten tellen en kruipen als een mol

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Puzzelen met bladeren bij de tentoonstelling Bos vol geheimen in het Pieter Vermeulen Museum.

DRIEHUIS - Wandelschoenen zijn niet nodig voor een tocht door het ’Bos vol geheimen’. Deze nieuwe tentoonstelling in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis laat kinderen spelenderwijs kennismaken met bomen en bosdieren.

Door Gwendelyn Luijk - 29-9-2016, 16:54 (Update 29-9-2016, 17:14)

Bram Paree (5) tuurt ingespannen naar een kast met konijnenkeutels en uilenballen. Met twee elektrostokken in de hand probeert hij de juiste dierenplaatjes bij de juiste vitrines te zoeken. Hij heeft ook al tekenpootjes geteld en paddenstoelen bestudeerd en zometeen mag hij de mollengang door kruipen.

De tentoonstelling ’Bos vol geheimen’ is bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar en draait, met het oog op de naderende herfst, helemaal om het bos.

Zo kunnen de jonge bezoekers een kijkje nemen in een oude boom om te ontdekken welke dieren daarin een holletje maken. Boswezens die je niet zo snel in de vrije natuur tegenkomt zijn er ook; her en der zitten kabouters verstopt.

Honderd jaar

Abel (3) speelt ondertussen het bomengroeispel. Door aan een lier te draaien takelt hij langzaam een boom op.

„Hij groeit, hij groeit, hij groeit”, roept hij enthousiast. Of bomen echt zo snel groeien? „Nee, dat duurt honderd jaar”, weet hij. Op de muur staan namelijk groeistreepjes. „Hij is dol op de natuur”, zegt Abels oma Harriëtte Zonneveld. „We gaan ook regelmatig samen het bos in.”

Met de tentoonstelling hoopt het museum bij jonge kinderen liefde voor de natuur aan te wakkeren. „Zo veel kinderen zitten tegenwoordig binnen met een tablet te spelen. De natuur staat dan zo ver van ze af”, zegt vrijwilligerscoördinator Trudy Bos.

Het museum heeft volgens haar veel ’ontdekplekjes’. „Daardoor is het een magische plek die op de kleintjes veel indruk maakt. Het kruipen door de mollengang bijvoorbeeld blijven ze zich nog lang herinneren. Dat zijn vormende ervaringen.”

Wie na de tentoonstelling ook de echte natuur op wil zoeken, kan een kijkje nemen bij het Natuurpad op landgoed Schoonenberg of de drie kilometer lange GPS-tocht door het bos lopen. Daarvoor is bij het Pieter Vemeulen Museum voor vijf euro een tas met onder meer een GPS-apparaat, routekaart, loep en meetlint te huur.

De tentoonstelling ’Bos vol geheimen’ is te zien tot en met 26 februari 2017. Elke woensdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 kunnen kinderen voor 1,50 euro bovenop de reguliere entreeprijs een kaboutercollage, kleien slak of herfstmobile maken tijdens de workshop Bosknutsels.