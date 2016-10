Thema van de week: urineverlies

ANP/Archieffoto

HOORN - 1. Hoe komt het dat ik mijn plas niet op kan houden? ‘s Morgens moet ik om het half uur. Ik durf daarom niets te ondernemen.Omdat de aandrang al snel opkomt, is hier sprake van een vorm van aandrang problematiek. Deze blaas is duidelijk overactief en geeft waarschijnlijk al een plasdrangsignaal bij beperkte blaasvulling. De blaas is dan overmatig geprikkeld. In dit geval lijkt er wel sprake van een blaas met een ochtendhumeur. Soms ontstaat dit na een blaasontsteking of zelfs meerdere infecties achter elkaar. Er is medicatie voor beschikbaar die de blaas minder prikkelbaar maakt.Hiernaast is blaastraining aanbevolen om geleidelijk de blaas te laten wennen aan een groter volume, zodat deze medicatie op den duur kan worden gestaakt. Het kan echter ook zijn dat de blaas onvoldoende goed leeg wordt geplast en dat er steeds veel urine achterblijft waardoor de aandrang snel terugkeert.

Door Redactie - 7-10-2016, 16:15 (Update 7-10-2016, 16:15)



Blaas met een ochtendhumeur

Urine incontinentie ofwel ongewenst urineverlies is een veelvoorkomend en gênant probleem voor veel mensen. Het komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer één op de vier vrouwen krijgt er gedurende haar leven mee te maken.

We spreken van inspannings- en aandrangincontinentie. Ook wel in Engelse termen stress- (onder druk zetten) en urge-incontinentie (plasdrang) genoemd. Uiteraard komen er mengvormen voor. Daarnaast kan incontinentie worden veroorzaakt door neurologische aandoeningen en ziekten (aansturing van zenuwbanen is verstoord), infecties, overloopblaas (blaas is zo vol dat het letterlijk overloopt), andere blaasfunctiestoornissen en na urologische ingrepen.

1. Hoe komt het dat ik mijn plas niet op kan houden? ‘s Morgens moet ik om het half uur. Ik durf daarom niets te ondernemen.

Omdat de aandrang al snel opkomt, is hier sprake van een vorm van aandrang problematiek. Deze blaas is duidelijk overactief en geeft waarschijnlijk al een plasdrangsignaal bij beperkte blaasvulling. De blaas is dan overmatig geprikkeld. In dit geval lijkt er wel sprake van een blaas met een ochtendhumeur. Soms ontstaat dit na een blaasontsteking of zelfs meerdere infecties achter elkaar. Er is medicatie voor beschikbaar die de blaas minder prikkelbaar maakt.

Hiernaast is blaastraining aanbevolen om geleidelijk de blaas te laten wennen aan een groter volume, zodat deze medicatie op den duur kan worden gestaakt. Het kan echter ook zijn dat de blaas onvoldoende goed leeg wordt geplast en dat er steeds veel urine achterblijft waardoor de aandrang snel terugkeert.





2. Ik moet ‘s nachts veel meer plassen dan overdag en kan het dan bijna ook niet ophouden. Om de twee uur moet ik. Als ik geen thee drink ‘s avonds iets minder, maar dat lost het probleem niet op. Wat nu?

Dat mensen ’s nachts vaker plassen dan overdag kan meerdere oorzaken hebben. Meestal wordt het veroorzaakt door een verminderde pompwerking van het hart. Overdag heeft het hart moeite om het bloed op te pompen vanuit de benen, waardoor er vocht uit de bloedvaten treedt en zich in het weefsel ophoopt tussen de cellen. Er ontstaat dan oedeem in de voeten en enkels (men kan er vaak een putje in drukken aan het einde van de dag).

Als men ’s nachts ligt, keert dit vocht terug in de bloedbaan en wordt dan door de nieren uitgescheiden in de vorm van urine. Daar moet je van plassen. Bij sommige (oudere) mensen is de doorbloeding van de nieren in liggende houding beter dan in staande houding, waardoor er ’s nachts meer urine wordt geproduceerd.

3. Kan ik iets doen tegen urineverlies. Ter preventie of als ik het voel aankomen? Is het een groot probleem?

Urineverlies komt vaak voor. Zeker na een bevalling is het door het fors oprekken van het weefsel niet ongebruikelijk dat vrouwen meer moeite hebben met het ophouden van hun plas. Door speciale bekkenbodemtraining kan je de bekkenbodem sterker maken, waardoor het urineverlies verminderd. Er zijn zelfs speciale fysiotherapeuten die je hierbij kunnen helpen.

Ook bij aandrangincontinentie kan dit zinvol zijn. Door de sluitspier van de blaas in de bekkenbodem aan te spannen kun je de blaasspier afremmen. De aandrang verdwijnt dan. Hierdoor word je geleidelijk weer de baas over je blaas.

Incontinentie is een veel voorkomend probleem. In de meeste gevallen kan verbetering worden bereikt, mits een goede diagnose wordt gesteld en daarbij een passende behandeling wordt gestart.