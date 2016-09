Thema van de week: acne

ALKMAAR - 1. Wat is de oorzaak van acne en wat kan je ter preventie doen?In de puberteit worden de talgklieren onder invloed van hormonen groter en actiever. De talgklieren gaan meer en dikkere talg produceren. Deze talg hoopt zich op in de poriën. Hierdoor ontstaan mee-eters. In een mee-eter zit niet alleen talg. Er zitten ook bacteriën in die de talg omzetten in vetzuren. Doordat dode huidcellen de uitgang van de porie blokkeren en de mee-eter niet weg kan, drukt de mee-eter op de wanden van de porie. Het gevolg hiervan is dat de porie openbreekt en de talg, bacteriën en vetzuren in de huid eromheen terechtkomen. Hierdoor ontstaan ontstekingen in de huid. Dit noemen we acne.Verschillende factoren kunnen acne verergeren, zoals druk en wrijving op de huid, chemische stoffen, erfelijke eigenschappen, hormonale processen en sommige geneesmiddelen.Ter preventie van acne adviseren wij de huid twee keer per dag te wassen met een reinigingsproduct met een zuurgraad (pH-waarde) van 5 of lager. Hiernaast is het van belang dat u huidverzorgingsproducten gebruikt die bij uw huidtype passen. Tot slot is het belangrijk om niet zelf aan de puistjes te gaan zitten, maar dit door bijvoorbeeld een huidtherapeut grondig en hygiënisch te laten reinigen zodat verspreiding van de bacterie voorkomen wordt.

Door Redactie - 1-10-2016, 0:08 (Update 1-10-2016, 0:11)



Acne niet alleen probleem voor pubers

1. Wat is de oorzaak van acne en wat kan je ter preventie doen?

In de puberteit worden de talgklieren onder invloed van hormonen groter en actiever. De talgklieren gaan meer en dikkere talg produceren. Deze talg hoopt zich op in de poriën. Hierdoor ontstaan mee-eters. In een mee-eter zit niet alleen talg. Er zitten ook bacteriën in die de talg omzetten in vetzuren. Doordat dode huidcellen de uitgang van de porie blokkeren en de mee-eter niet weg kan, drukt de mee-eter op de wanden van de porie.

Het gevolg hiervan is dat de porie openbreekt en de talg, bacteriën en vetzuren in de huid eromheen terechtkomen. Hierdoor ontstaan ontstekingen in de huid. Dit noemen we acne.

Verschillende factoren kunnen acne verergeren, zoals druk en wrijving op de huid, chemische stoffen, erfelijke eigenschappen, hormonale processen en sommige geneesmiddelen.

Ter preventie van acne adviseren wij de huid twee keer per dag te wassen met een reinigingsproduct met een zuurgraad (pH-waarde) van 5 of lager. Hiernaast is het van belang dat u huidverzorgingsproducten gebruikt die bij uw huidtype passen. Tot slot is het belangrijk om niet zelf aan de puistjes te gaan zitten, maar dit door bijvoorbeeld een huidtherapeut grondig en hygiënisch te laten reinigen zodat verspreiding van de bacterie voorkomen wordt.

2. Ik heb al sinds ik tiener was last van acne. Nu ben ik 51 en nog steeds heb ik puistjes op mijn gezicht en zwarte puntjes op mijn neus, wanneer houdt het nu eens op? Een ander mens is beeldschoon en je ziet nooit een pukkeltje, puistje of zwarte puntjes. Hoe kan dat?

Er zijn meerdere oorzaken te noemen waardoor de ene persoon langer last heeft van acne dan de ander:

Hormonaal: schommelingen in de hormoonhuishouding kunnen invloed hebben op acne.

Erfelijkheid: onderzoeken tonen aan dat mensen meer kans hebben op acne op latere leeftijd wanneer dit vaker is voorgekomen in de familiegeschiedenis.

Roken: door roken komen er chemische stoffen in het lichaam. Dit veroorzaakt een slechte(re) doorbloeding in de huid, waardoor afvalstoffen niet goed worden afgevoerd. Poriën zullen sneller verstoppen. Dit vergroot de kans op acne. Puistjes en wondjes helen bovendien minder snel door de slechte(re) doorbloeding.

Als huidtherapeut is mijn advies om uw huid regelmatig goed te laten reinigen door een huidtherapeut. Dit kan eventueel prima gecombineerd worden met uw behandeling bij de huisarts of de dermatoloog.

Er bestaat geen standaardbehandeling voor acne. Flinke ontstekingsverschijnselen vragen om een andere behandeling dan mee-eters.

Als huidtherapeut kan ik de huid intensief reinigen, herstel van de huid stimuleren en littekentjes soepeler maken. In aanvulling hierop stuur ik patiënten met hevige acne naar de huisarts of dermatoloog voor ondersteunende medicatie. Zij sturen op hun beurt patiënten naar mij door voor acnetherapie, maar ook voor advies over hoe u uw huid thuis moet verzorgen of puistjes en littekentjes kan camoufleren.

Goede samenwerking met de huisarts en/of de dermatoloog zorgen voor een sneller resultaat.

3. Ik wielren veel en heb sinds een tijdje pukkels op mijn billen. Ik denk dat het acne is dus vandaar de vraag: Wat te doen tegen acne op je billen?

Acne mechanica is een vorm van acne die wordt veroorzaakt door wrijving en druk op de huid. Door wrijving ontstaat er warmte die vanwege de strakke (fiets)kleding niet kan ontsnappen. De huid raakt hierdoor geïrriteerd en door ophoping van zweet ontstaan er eerder puistjes op het lichaam.

Normaal gesproken gaat deze vorm van acne vanzelf weg wanneer wrijving op het lichaam en het dragen van strakke kleding wordt verminderd.

Mijn advies is om na het wielrennen/sporten uw lichaam te wassen met een milde zeep of scrub. Probeer het dragen van strakke synthetische kleding zo veel mogelijk te vermijden. Met name tijdens warme dagen. Als deze adviezen niet voldoen, raad ik u aan uw huisarts of een huidtherapeut te bezoeken.

Inloopspreekuren tijdens de Week van de Huidtherapie

Meer informatie? Op vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober kunt u binnenlopen voor een persoonlijk advies bij de huidtherapeuten van Centrum Oosterwal in Alkmaar en Heerhugowaard. Op deze dagen adviseren wij u gratis en vrijblijvend over uw huid(probleem).

Huidproblemen hoeven uw leven niet te beheersen. Ontdek wat de huidtherapeut voor u kan doen tijdens de Week van de Huidtherapie van 1 tot en met 8 oktober.