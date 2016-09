Jesus Christ Superstar nog één keer naar Nederland!

De internationale rockopera Jesus Christ Superstar wist in 2015 tienduizenden harten te veroveren. Op speciaal verzoek van niemand minder dan ‘Jezus’ Ted Neeley komt het muzikale meesterwerk nog éénmaal naar Nederland. Een unieke kans om de 73-jarige Ted Neeley in de rol van zijn leven te zien.

Door oplage nhd nhd - 8-9-2016, 0:00 (Update 8-9-2016, 0:00)

De wereldberoemde rockopera vertelt het verhaal over de laatste week uit het leven van Jezus, gezien door de ogen van zijn beste vriend en verrader Judas. Het muzikale meesterwerk van Andrew Lloyd Webber, de aangrijpende teksten van Tim Rice en de doorgewinterde Ted Neeley vormen samen een (bijna) heilige drie-eenheid. Ondersteund door meer dan vijftig castleden en live orkest. Laat je meevoeren door geweldige songs als I don’t know how to love him, Superstar en het fenomenale Gethsemane.

Nog éénmaal kunt u erbij zijn

Van 14 december t/m 17 december 2016 is de voorstelling te zien in de Heineken Music Hall te Amsterdam en van 20 december t/m 8 januari 2017 in het World Forum Theater in Den Haag. Een ervaring om nooit te vergeten en een unieke kans om Ted Neeley in de rol van zijn leven te zien!

Nu met € 20,- korting voor u als abonnee!

Wij mogen u als abonnee een speciale aanbieding doen! U kunt nu met € 20 korting kaarten kopen voor de internationale rockopera Jesus Christ Superstar! Al voor € 49,- heeft u een plaatsbewijs op rang 2* (reguliere prijs € 69,-).

