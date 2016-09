Thema van de week: COPD

Stoppen met roken beste medicijn bij COPD

1. Wat is het beste medicijn tegen COPD?

Voordat ik deze vraag beantwoord, is het belangrijk te weten dat de behandeling van COPD uit veel meer bestaat dan alleen het gebruik van medicijnen. Stoppen met roken is essentieel. COPD behandelen bij iemand die blijft roken, is bijna letterlijk ‘dweilen met de kraan open’!

Ook voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding en enige kennis van de ziekte zijn van groot belang. Daarnaast is het belangrijk dat bijkomende ziekten, zoals bijvoorbeeld een hartkwaal, eveneens goed behandeld worden.

Alleen kijkend naar medicijnen blijkt dat de luchtwegverwijders die via inhalatie worden ingenomen de belangrijkste groep vormen. Deze middelen verminderen de klachten en verlagen het aantal benauwdheidsaanvallen. Ze zijn er in vele soorten en maten, waarbij vrijwel elke fabrikant claimt dat zijn middel een uniek voordeel heeft.

In de praktijk blijkt echter dat sommige mensen zich beter voelen met het ene middel, en anderen met een ander middel. Dit kan aan het geneesmiddel zelf liggen, maar ook zeker aan het apparaatje waarmee het middel wordt ingenomen en de frequentie waarmee dat moet.

Het is dus niet mogelijk om één middel tot beste uit te roepen. Het belangrijkste is dat met een middel, of een combinatie van middelen, bij de individuele patiënt het beste resultaat bereikt wordt.

2. Wat is het effect van het bezoeken van een zoutkamer op COPD?

Over het effect van bezoeken aan een zoutkamer op COPD valt op dit moment nog maar weinig te zeggen. Er is nauwelijks wetenschappelijke literatuur over. En dat beetje wat er wel is, heeft een dermate dubieus niveau dat daar geen zinnige uitspraken aan ontleend kunnen worden. (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014 Feb 21;9:239-46.)

Vooralsnog is het enige vaststaande effect dat men na een bezoek aan een zoutkamer enkele tientallen euro’s armer is.

3. Wat zijn de kenmerken en de gevolgen van COPD?

Dit is een heel brede vraag, die feitelijk neerkomt op ‘leg COPD uit’. Dat is een boeiend onderwerp, er zijn boeken over vol geschreven, maar in het kort is het een beschadiging van de longen. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

De website van het longfonds heeft hierover uitgebreide informatie.