Thema van de week: bed bij ouderdom

Door Redactie - 26-8-2016, 16:40 (Update 26-8-2016, 17:14)





Verstelbaar bed lost veel op

1. Wat is een goede keuze qua bed bij rugklachten door ouderdom ?

Ouderdom met rugklachten zorgt voor hinder bij het bewegen in bed. Het in- en uitstappen en draaien gaan zeer moeizaam. Dit vraagt om een matras en bodem die directe stevigheid bieden, maar toch ook niet te hard zijn. Een lattenbodem met een niet te dik hoogwaardig koudschuimmatras is een goede keuze. Wanneer het bed kan worden versteld, biedt het meer mogelijkheden om het bed zo in te stellen dat de rugpijn dragelijker wordt.

2. Wat kan een verstelbaar bed doen bij ouderdom?

Bij ziekte is het aangenamer om in een verstelbaar bed te liggen. Daarnaast kan het helpen om gemakkelijker in en uit te stappen. Tegenwoordig zijn er ook bedden met een in- en uitstaphulp. Aan de zijkant van het bed zitten er dan extra steunen, waarop kan worden geleund bij het in en uit bed stappen.

Deze steunen kunnen ook dienst doen als uitvalbescherming. Ingeklapt zijn ze een onderdeel van de zijkant en vallen ze geheel niet op. Op oudere leeftijd komt een slecht sluitende maagklep (reflux) vaker voor; net als vocht in de benen. Een verstelbaar bed helpt dan om weer rustig te slapen.

3. Wat is het verschil tussen een bed voor een ouder iemand en voor een jonger iemand?

Op hoge leeftijd is de huid dunner dan bij jonge mensen. De rug is veel stijver doordat de tussenwervelschijven minder flexibel worden. Op jonge leeftijd is een goed ‘houdingscorrigerend’ bed daarom belangrijk. Op hoge leeftijd is de gevoeligheid van de huid en gewrichten een aspect dat meer telt. Ook kan de leefomgeving meetellen voor het bepalen van de keuze. Verzorgingshuizen en appartementen zijn vaak erg warm. Het juiste dekbed en het kussen dragen bij aan een goed klimaat in bed.

Met een in hoogte verstelbaar bed wordt langer thuis wonen mogelijk. Dit bed ziet er uit als een modern bed, maar heeft een lift die het bed tot circa tachtig centimeter hoog kan tillen. Op die manier kan de verzorging langer thuis plaatsvinden. Eventueel onrusthek en papegaai kunnen er later bij gemonteerd worden.