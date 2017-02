Meer dan dertig bedrieglijk echte robotdieren [video]

Robots die bedrieglijk echt lijken op dieren, ook net zo bewegen, dezelfde geluiden maken en kunnen reageren op bewegingen die de dieren maken. De nieuwe BBC-natuurserie Spy in the Wild heeft er meer dan dertig van laten maken.

Spy in the Wild, te zien op de BBC, heeft onder meer een babykrokodil gemaakt, een volwassen orang oetan, een baby-languraap, schildpad, otter en luiaard.

Animatronics heten de robots. Ze zijn uitgerust met camera’s om unieke opnames dicht bij de dieren te laten maken.

Nieuw zijn animatronics niet. Je kent ze bijvoorbeeld uit De Efteling en natuurlijk uit films - bijvoorbeeld de fabeldieren in de Harry Potters.

Maar de interactie van echte dieren met deze robotdieren in Spy in the Wild is nieuw. Bekijk het in de video’s.

(App-gebruikers zien video’s hier, hier, hier, hier en hier)