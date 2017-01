Nationaal Ballet scoort met deze VR-film

Het Nationale Ballet heeft een Amerikaanse prijs gewonnen met de virtualrealityfilm film ’Night Fall’. Wie met een speciale VR-bril naar de film op zijn of haar smartphone kijkt, krijgt de indruk dat hij of zij midden in het ensemble zit. Het is voor het eerst dat een balletvoorstelling via een VR-bril te bekijken is.

Door Leander Mascini - 25-1-2017, 13:02 (Update 25-1-2017, 13:02)

Het gezelschap maakte de film vorig jaar samen met het bedrijf &samhoud, in een regie van regisseurs Jip Samhoud en Marijn Korver.

De productie won in de categorie Best Live Experience van het Amerikaanse Cinequest Film & VR Festival in San Jose in Californië. De prijs is gewoon de eer. Het publiek op het festival wordt ook in staat gesteld de film daar te bekijken door virtualrealitybrillen.

Volgens Het Nationale Ballet is Night Fall het eerste VR-ballet ter wereld. De productie, die vorig jaar op de Uitmarkt in Amsterdam werd gelanceerd, is geïnspireerd op delen uit Het Zwanenmeer en La Bayadère. Peter Leung maakte de nieuwe choreografie, Robin Rimbaud de de muziek.

Bekijk de video hier.