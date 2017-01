Traceer de koekoek onderweg naar Nederland

Hoort u de roep van de koekoek ook minder vaak? Dat klopt, want we zien de vogel steeds minder frequent in Nederland.

Door internetredactie - 17-1-2017, 15:49 (Update 17-1-2017, 15:49)

Tijd dus voor een onderzoek van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland en het benoemen van 2017 tot ’Jaar van de koekoek’.

Deze vogel staat bekend als een ware broedparasiet, want het koekoeksvrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogels. En ze laat bovendien haar jongen door die andere vogelsoorten verzorgen. Het kan zijn dat de vogelsoorten waarvan de koekoek profiteert in aantallen afnemen waardoor ook het aantal koekoeken achteruit gaat.

Sovon en Vogelbescherming pogen te achterhalen waarom de koekoek in Nederland steeds minder te zien is. Ze stellen daarom o.a. tellingen op en stellen de koekoek centraal tijdens de Nationale Vogelweek in mei en verzorgen dan excursies en lezingen. De tellingen lopen via Avimap, in een speciale app (op dit moment alleen voor Android beschikbaar). U kunt uw vondst ook melden via Waarnemingen.nl.

Op de kaart (zie foto) is te zien dat in ons land slechts enkele gebieden zijn waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven.

Ergens in april verhuizen de koekoeks vanuit Congo naar Nederland en omliggende landen. Traceer de vogel via vanuit Afrika en volg de trek naar Europa via de koekoek-tracker.

Bekijk hier een video van Vroege Vogels.

Bekijk hier een video van de Vlaamse Koen die met een koekoeksklok een echte koekoek lokt.