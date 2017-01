De #GoldenShowers van Trump

De opmerkelijkste gebeurtenis uit het dossier mag dan nog niet bevestigd zijn: het internet staat er vol mee. Donald Trump zou namelijk in Moskou aan plasseks hebben gedaan. Prostituees zouden hem op een hotelkamer hebben ondergeplast. In Amerika noemen ze dat een ’Golden Shower’. Vooral dat laatste maakte een hoop los op Twitter.

Over iets meer dan een week wordt Donald Trump benoemd tot president van de Verenigde Staten. Maar de ophef rond zijn persoon neemt allesbehalve af. Begin deze week brandde hij Meryl Streep helemaal af. En nu heeft de Amerikaanse nieuwswebsite Buzzfeed een - door Trump zelf afgedaan als ’fake’ - dossier gepubliseerd met pikante gebeurtenissen rondom de tycoon. De hashtag #GoldenShowers is sindsdien trending. Waarom? Dat leest u hieronder.

Kanye’s new hair makes a lot more sense now #GoldenShowers pic.twitter.com/Q1wvIxhGdl — Chelsea Handler (@chelseahandler) January 11, 2017

We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's #goldenshowers — Penthouse (@Penthouse) January 11, 2017

Trump told us he "Loves WikiLeaks!" Turns our "Wiki" was the name of one of his Russian hookers. #GoldenShowers — Tea Pain (@TeaPainUSA) January 11, 2017

Trump: "Nooo, I paid for golden towers. T O W E R S! " pic.twitter.com/QplMMXhJuv — Jordi v/d Bovenkamp (@JOR_ID) January 11, 2017

Ik ken wel de warme douche van @avrotrosradar, maar een #goldenshower..... — Erik Ramaekers (@RamaekersTwit) January 11, 2017

Iemand interesse in een #goldenshower van mij, by the way? Ik bied er een aan namelijk. #pm me gerust pic.twitter.com/YMIt5vUbh7 — je fantasievriendje (@fantasievriend) January 11, 2017