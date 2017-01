Wie heeft de mooiste site of app over historie

Afbeeldingen uit het Alkmaars Archief, hun site historylab.nl is genomineerd. Bekijk Fotoserie

Dat geschiedenis in een modern jasje goed uit de verf komt, blijkt uit de nominaties voor de Geschiedenis Online Prijs. Liefst 163 websites of apps zijn aangemeld om kans te maken op de prijs voor het meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historisch online product.

Door internetredactie - 10-1-2017, 16:03 (Update 10-1-2017, 16:03)

Met de app Crime Scene Alphen junior lossen bassischoolleerlingen uit de bovenbouw historische misdaden op met behulp van smartphone of tablet. Voor de ’cold cases’ is geput uit Streekarchief Rijnlands Midden en de Bibliotheek Rijn en Venen.

Historische Vereniging Koog Zaandijk heeft een nieuwe website vol herinneringen, fotoalbums en artikelen, geordend per plaats of thema.

’Stappen in de stad’: de naam zegt het al een beetje. De app zorgt ervoor dat kinderen hun stad en de geschiedenis leren kennen. Deelnemers gaan op onderzoek uit en bezoeken daarbij drie Haarlemse legendes.

Ook het ’online museum’ over 100 jaar Schiphol staat tussen de genomineerden. Meer dan 20.000 bezoekers maakten dit jaar al een reis door de tijd op hun computer, telefoon of tablet.

Zandvoort van Vroeger is een site die aandacht besteedt aan de geschiedenis op zeer lokaal niveau. Maar desalniettemin groot in omvang: een online fotomuseum met meer dan 25.000 foto’s.

Een bezoeker van de site historylab.nl schrijft: ,,Heerlijke en verrassende site om in te neuzen. Er worden regelmatig nieuwe berichten of foto's op geplaatst.” Het is de bedoeling om bezoekers gebruik te laten maken van alle historische data die het Regionaal Archief Alkmaar te bieden heeft. ,,Gebruik de data voor het maken van een website of een app, gebruik het om gegevens te verrijken of te combineren of gebruik het om boek, lesprogramma, telefoonhoesje of T-shirt te maken. Je kan het zo gek niet bedenken”, staat te lezen op de site.

Op de site van de Geschiedenis Online Prijs zijn uiteraard alle genomineerden te bekijken. Zowel de vakjury als het publiek kiest een winnaar. Plek 1,2 en 3 krijgen overigens allen een geldprijs van respectievelijk 1250, 750 en 500 euro. Stemmen kan tot en met 9 februari aanstaande.

In 2015 was online geschiedenismagazine Historiek de winnaar van de publieksprijs en kreeg de app ’Tijdreis 2000 jaar Domplein’ de meeste waardering van de vakjury.