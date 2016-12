Een rund die met vuurwerk stunt [video]

Veel mensen hebben er een heel jaar naar uitgekeken: vuurwerk afsteken. Voorzichtigheid is geboden. Op YouTube staan tal van filmpjes waarin het misgaat. Sommige mensen halen domme stunts met vuurpijlen uit, anderen staan vooral op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Vuurwerk onder het ijs; ook geen goed idee.

Het kan altijd erger. De titel van dit filmpje zegt genoeg: op deze manier moet je vuurwerk absoluut niet gebruiken. Spectaculair en spraakmakend is het wel. Zie hier wat er gebeurt als je een vuurpijl afsteekt in een badkamer of in je achterwerk steekt.