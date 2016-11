Airbnb nu ook als reisgids [video]

Airbnb kennen we van de kamerverhuur. Maar het wil meer. Airbnb moet namelijk niet alleen zorgen voor een overnachting, maar ook voor de rest van de reis. Via het nieuwe ’Trips’ is de stad nu ook te verkennen.

Door Leander Mascini - 21-11-2016, 6:00 (Update 21-11-2016, 6:00)

In sommige plaatsen wordt vanaf 2017 een audiotour aangeboden, maar de app richt zich vooral op onontdekte plekjes. Zo kun je op truffeljacht of zwaardvechten.

De activiteiten gebeuren meestal samen met andere gebruikers van Airbnb. De app wil er zo voor zorgen dat de gebruikers met elkaar in contact komen. Reizen moet volgens het bedrijf ’socialer worden’.

Er staan meer updates in de planning. Want in de toekomst moet het ook mogelijk worden om vliegreizen te boeken via de app.

In deze video worden alle nieuwe opties snel duidelijk.