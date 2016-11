Slapen als een blok met Mattflix

ALKMAAR - In slaap vallen lukt maar niet en dus kijk je nog even een aflevering van een serie op Netflix. En daarna nog een en nog een.. Om vervolgens doodmoe je werkdag door te brengen. Herkenbaar? Probeer dan eens Mattflix. Deze Nederlandse variant van het al eerder gelanceerde Napflix biedt video’s die zo saai zijn, dat je weinig anders kunt dan als een blok in slaap vallen.

Door Redactie - 17-11-2016, 16:00 (Update 17-11-2016, 16:02)

Kijken naar een draaiende roltrap. Probeer je ogen dan maar eens open te houden...

Ha, daar is-ie weer! De rotonde in Purmerend. Weet je nog? Op YouTube waren livebeelden te zien van de rotonde aan de Gorslaan in Purmerend. Het zorgde zelfs voor onrust... Op deze archiefbeelden is weinig onrust te zien. Knap als je hier lange tijd naar kunt kijken zonder in slaap te vallen.

Debatten in de Tweede Kamer zijn vaak niet zo enorm spannend, maar bij een 4 uur en 44 minuten durend debat over het huidige bankaire stelsel en het monetair beleid van het kabinet zitten de meesten toch al snel met de ogen te knipperen.

In dit filmpje worden 25 minuten lang Hollandse kazen in blokjes gesneden. Gaaaap.

Alle video’s kun je bekijken op de site van Mattflix.

Raak je in de war door het aanbod van matrassen wat je hier tegenkomt? Mattflix is van Matt Sleeps. Dat is eigenlijk een matrassenbedrijf. Een slim team bedacht er een soort Napflix aan te koppelen. Kan ons het schelen, als we er lekker door kunnen slapen. Goede nacht!