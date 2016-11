App Mr. Chadd helpt bij huiswerk [video]

De deze week gelanceerde Mr. Chadd helpt middelbare scholieren bij hun vragen over huiswerk.

Door Leander Mascini - 14-11-2016, 12:24 (Update 14-11-2016, 12:33)

De leerling stelt een vraag en wordt automatisch gekoppeld aan een coach. Die helpt met de vraag, maar geeft ook meteen handvatten om het probleem voortaan zelf aan te kunnen. De app heeft vorig jaar een proefjaar gedraaid en werd overladen met complimenten.

De app is via Google Play en de Appstore te downloaden en de gebruiker kan aangeven over welk vak hij of zij een vraag wil stellen. Na het stellen van de vraag wordt de gebruiker binnen 10 seconden gekoppeld aan een coach.

In de praktijk ziet dat er als volgt uit: