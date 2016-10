Facebook-video’s nu ook op televisie [video]

Facebook zet steeds meer in op video. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om video’s live te streamen op het sociale netwerk. Maar: de beelden zijn niet altijd even fijn te bekijken op zo’n klein smartphonescherm. Vandaar dat het nu ook mogelijk is om de video’s via de televisie te bekijken.

Door Leander Mascini - 14-10-2016, 14:26 (Update 14-10-2016, 14:30)

Het enige wat hiervoor nodig is, is een apparaat dat Apple TV of Google Chromecast ondersteunt.

1. Zoek een video die je wil bekijken op Facebook.

2. Druk rechtsbovenin op het tv-icoontje.

3. Kies dan het apparaat waarop je het wil streamen.

4. De video wordt meteen afgespeeld.

Bekijk ook de video.

De functie is al beschikbaar op iOS en in browsers voor de computer. Binnenkort wordt het streamen ook mogelijk vanaf Android-apparaten.