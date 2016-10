Historisch doelpunt voor San Marino [video's]

AFP

San Marino viert dinsdagavond feest als gescoord wordt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. De treffer van Mattia Stefanelli is namelijk niet alleen de gelijkmaker, maar ook het eerste WK-doelpunt in een uitwedstrijd van San Marino in de afgelopen 15 jaar. Een reconstructie.

Door Leander Mascini - 12-10-2016, 15:46 (Update 12-10-2016, 15:46)

De afgelopen jaren zijn niet echt feestelijk te noemen voor supporters van San Marino. Zo werd er in juni nog met 10-0 verloren van Kroatië. Ook voetbaldwerg Azerbeidzjan bleek te sterk voor San Marino (1-0).

Video's

YouTube staat dan ook vooral vol met video’s waarin de tegenstander ontzettend vaak scoort. Neem bijvoorbeeld de interlands tegen Engeland, Nederland en dus Kroatië.

Sinds zes jaar staat er een collage met foto’s uit legendarische wedstrijden. De mooie momenten komen uit de twintig jaar daarover. Ze gaan over 14 doelpunten en één zege. Ook geliefd: een video met 9 goals uit 16 jaar.

Maar nu is een andere video favoriet. U raadt het al: het doelpunt van Stefanelli. De vreugde-uitbarsting na het doelpunt is geweldig. Het is alsof het team de winnende in de WK-finale in Rusland heeft binnengeschoten.

Feest

Maar ook buiten het veld is het feest. Twitteraccount @sanmarinosoccer volgt het nationale team op de voet. Bij iedere interland wordt er live verslag gedaan. En dus ook bij deze wedstrijd tegen Noorwegen. Het commentaar is prachtig en doet niet onder voor de enthousiaste reacties bij een doelpunt in Latijns Amerikaanse landen.

Bekijk een reconstructie van de tweets hieronder en geniet. Ondanks een uiteindelijk nederlaag kan de avond voor de fans niet meer stuk. En dat is voetbal zoals het moet zijn.