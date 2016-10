In beeld: rokende en brandende telefoons

AP Dee Decasa uit Honolulu met haar weggesmolten telefoon. Bekijk Fotoserie

Niet alleen roept Samsung de al verspreide Galaxy Note 7-modellen terug, het bedrijf besloot de hele productie en verkoop van zijn geplaagde smartphone te stoppen. In Nederland was het toestel nog net niet op de markt en dat gaat nu dus ook niet meer gebeuren. Van de in brand gevlogen telefoons circuleren nu meerdere video’s online.

Door internetredactie - 11-10-2016, 16:09 (Update 11-10-2016, 16:18)

Enkele ervaringen met het toestel:

Bij een Koreaans fastfoodrestaurant was het goed dat er ovenhandschoenen in de buurt waren.

Op een andere plek in Zuid-Korea filmen omstanders een rokende telefoon.

Een andere gebruiker laat de schade zien nadat hij zijn Note 7 voor het eerst in de oplader stopte.

Nog een heftig rokende telefoon terwijl een stel in een restaurant wat probeert te bestellen bij de ober.

Ook doen verschillende berichten de ronde over auto’s die door de Samsungs in brand zijn gevlogen, zoals hier in Londen.

Zelfs in een vliegtuig van Southwest Airlines veroorzaakte een rokend apparaat veel ongemak.

Volgens de fabrikant hebben zich 35 incidenten voorgedaan in verschillende landen. De naar verluidt zeven incidenten met omgeruilde toestellen komen daar nog bij.