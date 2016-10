Reizen met overal ter wereld wifi

De handige kaart van Polat

Lang wachten op het vliegveld kan zonder een goed boek of zonder internet erg saai zijn. Het hele vliegveld over op zoek naar een plek om te internetten, is ook niet ideaal. Een over de wereld reizende blogger heeft daarvoor een hele handige oplossing.

Anil Polat verzamelde alle wifi-wachtwoorden van vliegvelden over de hele wereld.

De blogger heeft alle wachtwoorden in een kaartje gezet dat handig aanklikbaar is. Bovendien update Polat zijn kaart regelmatig met behulp van anderen.

Ook zijn handige apps beschikbaar met alle wifi-gegevens. Voor zowel Android als iOS.