UberEats: eten bestellen én bezorgen [video]

ANP Een fietskoerier van taxidienst Uber gaat onderweg met een maaltijd.

Een ’uber’ nemen in plaats van een taxi is inmiddels helemaal ingeburgerd. En dus gaat Uber een stapje verder. Het internetbedrijf gaat met de app UberEats de concurrentie aan met maaltijdbezorgdiensten als Deliveroo, Foodora en Thuisbezorgd.

Door Leander Mascini - 6-10-2016, 16:00 (Update 6-10-2016, 16:00)

Ook nieuw: Uber biedt de mogelijkheid om in vrije uurtjes zélf bezorger te worden. En dat werkt volgens het aloude Uberprincipe. Je meldt je aan via de app en dan kun je zelf beslissen of je op ’pick-ups’ wil rijden of niet.

Het bestellen van eten werkt eigenlijk zoals wij dat gewend zijn van bijvoorbeeld Thuisbezorgd. Je zoekt op de app een restaurant uit, klikt wat je wilt hebben en betaalt via je uberaccount. Dan komt er in beeld te staan hoe lang het nog duurt voordat het eten er is.

In de video is te bekijken hoe UberEats werkt. Momenteel is de dienst alleen nog beschikbaar in Amsterdam, maar uitbreiding volgt snel.