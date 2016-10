Youtube-rage: Pen-Pineapple-Apple-Pen [video]

Je vindt het belachelijk of valt voor het rake melodietje. Hoe dan ook: het liedje Pen-Pineapple-Apple-Pen van een Japanse comedian is een wereldwijde hit.

Door Fokke Zaagsma - 5-10-2016, 13:52 (Update 5-10-2016, 14:18)

Comedian Kazuhiko Kosaka maakte het filmpje als zijn alter ego DJ Piko-Taro. Hij zette het 25 augustus online. Inmiddels is het meer dan 22 miljoen (!) keer bekeken.

Wat hij doet? Raar. Met fruit en een pen die hij lijkt te combineren. En hij zingt:

,,I have a pen. I have an apple. Apple-pen!

I have a pen. I have [a] pineapple. Pineapple-pen!

Apple-pen. Pineapple-pen. Pen-Pineapple-Apple-Pen."

Nadat Justin Bieber tweette dat het zijn favoriete liedje van dit moment was, ging het snel. Bieber heeft ruim 88 miljoen volgers op Twitter.

Het liedje is wereldwijd een hit. En zoals dat gaat op youtube: er werd een enorm aantal parodieën op gemaakt, van heel melige tot hardrockversies. Bekijk onder meer een Nederlandse, een Duitse en een Filipijnse.