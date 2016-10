Kinderboekenweek: op papier en in de buurt

Digitaal tijdperk of niet, voor de 62ste keer wordt de Kinderboekenweek officieel geopend met het Kinderboekenbal in Haarlem dinsdagavond.

Het thema van de week draait dit jaar om oma’s en opa’s: ’Voor altijd jong’ is de slogan. Van 5 tot en met 16 oktober barst het van de activiteiten. Bij iedereen in de buurt is wel een activiteit te vinden. Van interactief voorlezen tot tentoonstellingen en van kinderboekenruildag tot les in het Kinderboekenmuseum.

Foto/copyright: Martijn van de Griendt, met dank aan het Tropenmuseum Dolf Verroen en Floor Rieder.

Uiteraard is er ook weer een kinderboekenweekgeschenk. Geheel in lijn met het thema schreef de 87-jarige Dolf Verroen ’Oorlog en Vriendschap’. Voor de kleintjes die nog niet kunnen lezen is het prentenboek ’Waar is Ludwig’ van Floor Rieder uitgegeven.

Bij een feestelijke week hoort uiteraard ook muziek. Kinderen voor Kinderen maakte het lied ’Voor altijd jong’. Compleet met dansinstructie en ’making of’-vlog.

Even terug naar waar het eigenlijk allemaal om draait in tijdens deze dagen: goede boeken lezen. Leestips zijn te vinden in de Kinderboekenkrant of de Voorleesgids. Beide te krijgen bij bibliotheek of boekwinkel. Verder presenteert de Jonge Jury op haar website elke week een goed boek voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar. Verder zijn aanraders voor alle leeftijden te vinden op de site Leesplein van de bibliotheek.