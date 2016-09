Slot sportzomer: EK Konijnenhoppen [video]

Youtube van Králičí HOOP Een van de prijswinnaars van 2015.

Het is een boeiende sportzomer. We kunnen trots zijn op de Nederlanders in de Tour de France, de Olympische Spelen en in de Vuelta. Maar er is kans op meer Oranjesucces. Dit weekend vindt in Duitsland het EK Konijnenhoppen plaats. Konijnen moeten een parkoers vol obstakels zo snel mogelijk afleggen.

Door Leander Mascini - 2-9-2016, 11:42 (Update 2-9-2016, 11:55)

Het is eigenlijk iets wat je normaal gesproken doet op een puppycursus. In het programma Dierenmanieren was het vast onderdeel: een hindernisbaan die zo snel mogelijk afgelegd moest worden. Het onderdeel is in de paardensport zelfs Olympisch. Maar ook konijnen kunnen getraind worden om obstakels te overwinnen. Dat is wel te zien in onderstaande video van het EK in 2015.

In Duitsland zou Marcia van Venrooij wel eens voor Oranjekoorts kunnen zorgen. De Eindhovense heeft haar konijnen Kinky en Vampee hard getraind. De wollige beestjes zijn helemaal klaar om de baan zo snel mogelijk te voltooien. Studio040 blikt alvast vooruit met Van Venrooij. En op de beelden is goed te zien dat haar geliefden klaar zijn voor Nederlands goud.

Deze video van Vice laat ook goed zien hoe het ’Bunny Hopping’ in zijn werk gaat. Let ook vooral op de hoogte van de sprongen.