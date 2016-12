Paardenman Simon Ooteman na vijftig jaar voor laatst op Schager markt

Simon Ooteman wordt bedankt door Jack van den Berg (van de plaatselijke marktcommissie) en marktmeester Arjan Duijs (links). FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE/ED DEKKER

SCHAGEN - Paardensportman Simon Ooteman (70) staat donderdag voor de laatste maal met zijn handel op de wekelijkse markt in Schagen. Hij neemt afscheid na vijftig jaar

Door Ed Dekker - 29-12-2016, 11:04 (Update 29-12-2016, 11:04)

Ooteman kreeg donderdagmorgen bloemen van marktmeester Arjan Duijs en Jack van den Berg van de plaatselijke marktcommissie. ,,Uniek, een halve eeuw op de markt”, vertelden de beide mannen.

Rijbroeken, rijlaarzen, capes, zwepen, handschoenen, hoofdstellen en beloningsbrokjes – Simon Ooteman kon de martkbezoeker helpen aan allerlei artikelen voor de paardensport. Vanaf zijn zaak in Hoogkarspel reed hij elke week naar Schagen.

Purmerend

Eveneens sinds 1967 was hij elke week van de partij in Purmerend. Daar heeft Ooteman afgelopen dinsdag afscheid genomen. ,,Vijftig jaar is mooi geweest”, vindt hij.

Dochter Hanneke (35) en zoon Hans (41) hebben het bedrijf overgenomen in 2012. Vader blijft actief in de zaak. Tuigen repareren, zadels passen, ook zonder markt blijft er voor hem genoeg te doen.