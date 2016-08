Een ode aan een bijzondere vader

foto leidsch dagblad Ferdy van Breenen laat in zijn werkplaats annex schuurtje zijn honderdste ’plenk’ zien.

HILLEGOM - Een eerbetoon aan zijn overleden vader. Dat is de drijfveer van Hillegommer Ferdy van Breenen, die op eigen houtje een inzamelactie is begonnen voor de KWF Kankerbestrijding. ’Schenk voor een plenk’ heet zijn plannetje, want wie minimaal 2,50 euro doneert aan Van Breenens actie loopt de kans een door hem vervaardigde snijplank (’plenk’) in de wacht te slepen. Onder andere gemaakt van het resthout dat overbleef van Van Breenen seniors uitvaartkist.

Door Paul de Vlieger - 27-8-2016, 9:06 (Update 27-8-2016, 9:06)

Ferdy van Breenen (52) had een bijzondere band met...